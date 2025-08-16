Futbol/Amistós
El CE Manresa suma un altre empat després d'haver marcat dos gols matiners (2-2)
Les anotacions de David Momoh en només sis minuts són igualades pel filial del Girona en el tram final del quart amistós de pretemporada
Redacció
El CE Manresa ha empatat a dos al camp de filial del Girona, un rival de Segona RFEF, en el quart partit de temporada del conjunt bagenc. Els manresans s'han avançat amb dos gols de David Momoh en només sis minuts, però en el tram final del partit han rebut dues anotacions d'Arango i Raventós, que han evitat el triomf. L'equip de Sergi Trullàs acumula una victòria, dos empats i una derrota en aquesta fase de preparació
El tècnic manresà ha apostat per un equip que lluités la possessió de la pilota al rival en uns primers minuts marcats per la forta calor que feia al camp municipal de Vidreres, seu del partit. I les coses no han pogut sortir de la millor manera. Si la tactica era trobar l'esquena de la defensa gironina, s'ha aconseguit en només sis minuts.
Així, al 2, Toni Badia ha enviat una esfèrica llarga a l'espai que quedava entre l'últim defensor i el porter. Allà ha corregut David Momoh, arrencant des de la banda dreta de l'atac, ha encarat Sergi Puig i l'ha batut amb solvència. I quatre minuts després, gairebé repetició de la jugada. Aquest cop la passada ha estat de Badr el Amerani, més propera, però igualment precisa. L'hàbil Momoh ha arrencat aquest cop des del perfil esquerre i ha tornat a superar l'exporter de les categories inferiors del Barça.
El CE Manresa, com ha mostrat en d'altres duels de pretemporada, sobretot el primer al camp de l'Espanyol B, ha dominat en aquesta primera fase del partit, ha discutit la possessió a un equip que la vol i ha perdut una bona opció d'eixamplar la diferència. I tot, davant dels ulls de l'entrenador del primer equip gironí, Michel, que ja va patir divendres contra el Rayo i que hi tenia jugant el seu fill Miguel Ángel Sánchez, del mateix nom i primer cognom.
Baixa el ritme
A la segona part, els inevitables canvis d'aquests partits de pretemporada, per totes dues bandes, han fet canviar el panorama. El Girona B ha trobat la manera de fer més mal i més espais en la defensa bagenca. Tot i això, amb la gran actuació del porter Quim Borràs i gràcies a dues rematades als pals, els visitants han sobreviscut fins als últims cinc minuts. Aleshores, Arango ha fet l'1-2 i ha posat la por al cos i Raventós ha igualat el partit en l'últim instant dels noranta reglamentaris. Encara sort que s'ha acabat per no encaixar una derrota que hauria pogut ser semblant a la de quinze dies enrere.
Amb aquest resultat, el Manresa assoleix el segon empat consecutiu, després del 0-0 de la setmana passada al camp del juvenil del Barça. Abans, una derrota ja esmentada, per 4-2 contra l'Espanyol B, i una victòria de mèrit per 0-1 al camp del Terrassa. El debut davant dels propis aficionats arribarà aquest diumenge, a partir de les set de la tarda, contra el Cubelles, equip que acaba d'ascendir a Primera Catalana.
GIRONA B: Puig, Ruiz, Bas, Aguilera, Sánchez, Garrido, Ba, Kourouma, Expósito, González i Sarasa. També Farrés, Calderó, Maiga, Nieto, Garcia, Katsushima, Arango, Badia, Jordana, Fernández, Raventós i Metododiev (ps)
CE MANRESA: Pulido, Olmedo, Matovu, Toni Badia, Matheus, El Amerani, Joel Montero, Portero, Momoh, Ezzarfani i Coromina. També Quim Borràs (ps), Falgueras, Montoya, Munells, Merinas, Dídac, Mor Diop, Ayoub, Bilal, Ayman, Ignasi, Rafa, Pau Guillén i Buenavida
ÀRBITRE: Ángel Berjaga (Girona)
GOLS: 0-1 Momoh min 2, 0-2 Momoh min 6, 1-2 Arango min 85, 2-2 Raventós min 89
- El Pont Cabradís: la cova amagada entre el Solsonès i el Berguedà que sembla treta de 'Parc Juràssic
- El Cal Manel reobrirà aquest dimarts com El Manel, de la mà de dos joves
- David Saldoni, exalcalde de Sallent: 'No es poden criminalitzar els immigrants. Jo ara ho soc
- Quatre ferits en encastar el cotxe contra una paret a la carretera de Vic de Manresa
- Sis detinguts a Igualada quan es preparaven per assaltar un bloc de pisos
- A Hisenda no se li escaparà ni un cafè: el sistema amb què ho controlarà tot a partir del 2026
- Els Mossos adverteixen: així pots evitar robatoris a casa quan marxis de vacances
- La Sagrada Família perd una botiga de roba de tota la vida