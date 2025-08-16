Futbol
Davallada de la regió central a Segona, però amb el comodí de l’acord Andorra-Gimnàstic
La presència dels nostres a la Lliga Hypermotion baixa de set a tres, amb Martí Vilà a l'Andorra i dos jugadors a l'Sporting, Dubasin i Venteo
Contràriament al que ha succeït a la Lliga EASports [Primera Divisió], que viu una època de floració de talent de casa nostra en els seus equips, a la Lliga Hypermotion [Segona] la participació s’ha reduït a menys de la meitat. Després d’unes últimes temporades amb fins a vuit representants (2022-23) i set les dues últimes, enguany, just abans de l’inici del torneig, s’ha baixat a tres.
Això sí, cal tenir en compte que un dels equips que ha ascendit des de Primera RFEF, l’Andorra, té un acord amb el Gimnàstic de Manresa pel qual es pot nodrir dels seus jugadors. Ja ho va aprofitar en el curs passat i, per tant, tot i que alguns dels que hi accedeixin pot ser que no hagin nascut a la setena regió, alguns dels que hi puguin arribar en el futur sí que hi seran formats.
És el cas del central de Cerdanyola del Vallès Marc Bombardó, Bomba, que ja té lloc a la primera plantilla després d’ascendir del juvenil del Nàstic. Aquesta podria ser només la punta de l’iceberg per a la formació que dirigirà Ibai Gómez.
De l’Andorra, precisament, és un dels tres nostres. El berguedà Martí Vilà torna a Segona després del descens amb els del Principat i el posterior ascens. Iels altres dos jugaran al mateix equip, l’Sporting de Gijón. Un veterà a la categoria és l’extrem Jonathan Dubasin, nascut a la Seu d’Urgell i que també té la nacionalitat belga. Serà el seu quart curs a la categoria, els anteriors a l’Albacete, a l’Oviedo i al seu actual equip. Un dels seus companys serà Iker Venteo, porter de Vilanova del Camí, format a l’Espanyol i que va jugar a l’Algesires, de Primera RFEF, l’any passat.
Del curs anterior cauen dos porters, el sallentí Ramon Vilà (del Còrdova a l’Eldenc) i el berguedà Toni Fuidias (del Cartagena al Nàstic de Tarragona);els manresans Marc Pubill (de l’Almeria a l’Atlètic), Ivan Martos (de l’Eldenc a no tenir equip) i Lluís López (del Saragossa al Shandong xinès) i l’olesà Pipa Ávila (del Burgos al Ludogorets búlgar).
