Futbol/Lliga EA Sports
Debut tranquil amb expulsió provocada de Joan García en el primer triomf del Barça (0-3)
Els blaugrana sumen els tres primers punts després d'una part inicial caòtica a Mallorca, amb un gol polèmic de Ferran i dues vermelles per als locals
No es pot dir que el sallentí Joan García hagi tingut un debut gaire complicat en la lliga amb el Barça, tot i una luxació de dit patida en l’escalfament, sense consequències. Tret d'una aturada per estar ben col·locat quan encara eren onze contra onze al camp i d'arreplegar alguna centrada, no ha patit contra el Mallorca. Això sí, ha participat de ple en una de les accions controvertides d'un partit polèmic i molt protestat per la banda local, l'expulsió del davanter Muriqi, que li ha clavat una puntada de peu al cap. Allà s'ha acabat un duel que l'actual campió de lliga ha guanyat per 0-3 amb la reductora posada a causa de les circumstàncies i de la calor intensa i humida d'un 16 d'agost a Palma.
I un altre jugador de casa nostra, Eric García, ha estat la sorpresa de l'onze, tot i que la seva pretemporada ha estat millor que la de l'acabat de renovar Koundé. El martorellenc assegura una bona sortida de pilota per tapar les carències d'un Araujo que s'ha jugat la groga amb Muriqi al camp i que després ha respirat.
El Barça ha començat bé, dominant i pressionant. Lamine Yamal ha encarat en tot moment el sempre ràpid Mojica i d'una acció seva ha arribat el primer gol. Centrada al segon pal, el lateral, exbarcelonista, Morey que se la menja i Raphinha entra des de darrere amb el cap per fer el primer.
Tot i l'avantatge, la línia avançada del Barça feia pensar que hi podia haver perill, tot i que en realitat només n'hi ha hagut en una rematada tova de Muriqi després d'una falta no assenyalada a Lamine. El xoc es trobava en plena disputa quan ha arribat la primera acció polèmica. L'estrella del Barça xuta fort, Raíllo refusa amb el cap i cau desplomat. El col·legiat no atura el joc i Ferran remata al fons de la xarxa. Davant de la sorpresa general, l'àrbitre indica gol i indigna el respectable.
S'embolica la troca
I més que ho ha fet amb la segona targeta groga a Morlanes, diàfana per una falta a Lamine i, sobretot, per la vermella, previ pas pel VAR, a Muriqi, qui ha aixecat molt el peu davant de la sortida de Joan García i l'ha impactat al cap. El cop tampoc no ha estat gaire fort i una groga potser hauria estat més lògica. A sobre, abans del descans, Munuera li ha perdonat una vermella a Raphinha per una entrada fora de lloc, innecessària i absurda per darrere a Morey. Hauria pogut tornar a equilibrar el duel.
Aquí ha quedat tot liquidat. Perquè el Barça tampoc no volia fer grans esforços, tot i els canvis que ha introduït Flick, i al Mallorca li quedava resar i defensar. Ha tingut sort en la segona meitat perquè els pals han rebutjat les rematades de Raphinha i de Dani Olmo. El Barça ha jugat a l'handbol tota la represa i semblava que no marcaria fins que, en el descompte, el novell Jan Salas s'ha encarat amb Lamine i l'ha fet enfadar. En la següent jugada, el mataroní s'ho ha pres a la valenta i ha fet el gol marca de la casa per tancar un inici estrany i de temperatura elevada.
RCD MALLORCA: Leo Román, Morey (Mascarell min 46), Valjent, Raíllo, Mojica (Lato min 91), Morlanes, Darder (Jan Salas min 83), Antonio Sánchez, Pablo Torre (Dani Rodríguez min 46), Asano (Joseph min 46) i Muriqi
FC BARCELONA: Joan García, Eric Garcia, Araujo, Cubarsí (Gavi min 69), Balde (Jofre min 68), De Jong, Pedri, Fermín (Dani Olmo min 46), Lamine Yamal, Raphinha (Koundé min 77) i Ferran Torres (Rashford min 69)
ÀRBITRE: José Luis Munuera (andalús). Va expulsar Morlanes (doble amonestació, minut 33) i Muriqi (vermella directa, minut 38). Grogues per als locals Morey i Pablo Torre i per al visitant Raphinha
GOLS: 0-1 Raphinha min 7, 0-2 Ferran min 34, 0-3 Lamine Yamal min 94
