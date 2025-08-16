Més esport
Elhousine Elazzaoui, el berber marroquí en l’elit del ‘trail’
El corredor de la marca NNormal, de Kilian Jornet, nòmada del desert del sud del Marroc, ha guanyat la prestigiosa carrera basca Zegama-Aizkorri 2025, un «somni acomplert». Una noia suïssa el va convèncer per fer el salt a Europa
Jordi Grífol
De petit, Elhousine Elazzaoui (Marroc, 1992) no es cansava de córrer perseguint els seus camells al desert de Zagora, al sud del Marroc. Quilòmetres i quilòmetres entre les dunes, meravellat amb els paisatges que descobria darrere de cada una d‘aquestes. Fill d’una família nòmada i berber, Elazzaoui ha passat de dominar el desert a l’elit de les carreres de muntanya, guanyador de la prestigiosa Zegama-Aizkorri i beneït per Kilian Jornet, que el va fitxar per a la seva marca esportiva, NNormal.
«Aquesta vida dura i difícil m’ha donat molta confiança i m’ha fet fort», resol el menut atleta marroquí (1,66 m i 59 kg), orgullós de ser berber, lliure entre natura, camells, tendes de campanya i la immensitat del desert. Res de televisió ni telèfons mòbils, els camells i les cames com a transport.
Va ser el 2018, treballant com a guia turístic, quan va conèixer una noia suïssa que el va convèncer perquè provés les carreres de muntanya al seu país. Malgrat els problemes amb el visat i córrer amb unes sabatilles d’asfalt, un segon lloc en la seva primera carrera de muntanya li va canviar la vida. Va passar a ser corredor professional i a establir-se a Suïssa des d’aleshores.
Aquest any, després de dos segons llocs consecutius, es va fixar com a gran objectiu guanyar la Zegama-Aizkorri, segurament la marató de muntanya més prestigiosa del món. 42,195 quilòmetres i uns 2.700 metres de desnivell positiu plens d’aficionats aclamant del primer a l’últim corredor.
Amb l’absència de Kilian Jornet, gran dominador de la carrera, el marroquí era el gran favorit, i no va fallar. Va gestionar la carrera amb intel·ligència quan Andreu Blanes va sortir llançat al capdavant -«la marató comença en el quilòmetre 30», remarca -, va començar a retallar a l’Aizkorri i ja a la pujada a l’Andraitz, va fer el poderós i definitiu atac per aconseguir el triomf, «un somni fet realitat» aconseguit en 3h 43m 28s, el quart millor temps de la història de la carrera.
Elazzaoui ja procedia d’un gran any 2024, al ser el vencedor de les Golden Trail Series, el circuit que reuneix les millors carreres i els millors corredors de trail. Ho va aconseguir després de cinc anys en aquest campionat de vuit proves i victòries importants com per exemple la marató de Mont Blanc o la Dolomyths Run l’any 2023. Tot i que reconeix que són molts els que li insisteixen, encara no li ha arribat el moment de passar a la ultradistància.
«Elhousine és capaç de mantenir ritmes molt alts durant molt temps al pla. Però també està fet per a les pujades amb la seva força i té un peu increïble per als descensos», deia Kilian Jornet a L’Équipe abans de la Zegama.
Precisament en la carrera basca del 2023, Elazzaoui es va acostar a Kilian per preguntar-li per les seves sabatilles NNormal, que li havien cridat l’atenció. El català n’hi va regalar un parell i allà va començar a forjar-se una relació d’amistat que va acabar amb el fitxatge del marroquí per a l’equip NNormal. «Kilian és una gran persona, té un gran cor i l’admiro molt, no només pel seu rendiment sinó per la seva mentalitat i el seu respecte pel planeta i la natura», expressa Elazzaoui.
«Els diners són només materials»
Malgrat estar establert a Suïssa, muntanyes i altitud ideals per entrenar-se, cada hivern torna a la seva terra per estar amb la família i donar un cop de mà en el negoci familiar, dedicat al turisme amb els seus camells. «M’agrada tornar a la vida simple i original, visitar la meva família i el lloc en el qual vaig néixer. Córrer tot l’any com fan altres atletes és massa per a mi. Necessito estar amb els meus pares», comenta. Tampoc creu en plans d’entrenament extremadament estrictes malgrat tenir entrenador, prefereix escoltar el seu cos.
Amb 14 anys, Elazzaoui es va assabentar al mercat de Zagora que s’organitzava una carrera de 5 quilòmetres. Gens equipat i amb unes sabatilles no massa bones, tot i que acostumat a córrer uns 10 quilòmetres per anar a l’escola, va guanyar aquesta carrera. Va ser l’inici d’una forma de vida que, als 33 anys, li permet viatjar per tot el món i viure del trail. «Els diners són només materials, jo corro amb el cor», assegura. Parla de l’amor per les seves arrels, la muntanya, i de viure la vida i perseguir els somnis sense obsessionar-se pel que és material.
Somia continuar guanyant, però també organitzar carreres per als nens del seu desert; qui sap si algun d’ells acaba per seguir els seus passos en un entorn amb pocs recursos i oportunitats. «Un berber vol ser lliure, viure sempre a la muntanya, viatjar pel desert i viure la vida», conclou.
