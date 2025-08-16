Motociclisme
Marc Márquez dedica la victòria en la cursa esprint del GP d'Àustria al sallentí Pau Alsina
El múltiple campió del món i el jove pilot, mort el 21 de juliol passat després d'un accident a Motorland, havien compartit molts entrenaments de motocròs
El múltiple i futurible campió del món de MotoGP, el cerverí Marc Márquez, ha tingut un esplèndid gest després de guanyar la cursa esprint del Gran Premi d'Àustria que es disputa aquest cap de setmana al circuit de Spielberg. Després de baixar de la moto, en la primera entrevista amb l'organització, el conegut flaix informatiu, ha dedicat el triomf al sallentí Pau Alsina, mort el 21 de juliol passat després d'un accident dos dies abans al circuit de Motorland, a Alcanyís.
Així, després d'explicar com havia anat la cursa i també la qualificació, Márquez ha dit que "aquesta cursa és molt especial, és per al Pau Alsina. Et trobem molt a faltar, el recordem molt. No sé què passarà a la cursa de demà [la llarga] però aquest cap de setmana és per a ell]". A més, ha ensenyat el casc, en el qual portava un número 26, el que lluïa el pilot bagenc, amb una ala a cadascun dels costats.
Els germans Márquez tenien una esplèndida relació amb la família Alsina, amb el Pau, el pilot, i el seu pare, Silveri, amb qui coincidien moltes vegades en entrenaments de motocròs que tots ells utilitzaven per preparar els Grans Premis de velocitat. Fins i tot Pau Alsina explicava que algunes vegades els aconseguia vèncer en certes sessions de preparació. Els cerverins, per la seva banda, van estar a prop de la carrera del bagenc, seguint-lo. De fet, posteriorment, en el seu compte d'Instagram, Marc Márquez ha escrit "cursa esprint assegurada", en anglès, i en català "va per tu, Pau!", mirant el cel i tocant-se la medalla rebuda.
En la cursa esprint d'aquest dissabte, Marc Márquez ha sumat 12 punts més, la qual cosa el referma al capdavant del Mundial amb 393 punts. El seu germà Àlex, qui ha estat segon, en té 270. El tercer graó del podi ha estat per al murcià Pedro Acosta.
