Futbol/Amistós
La Pirinaica enceta la pretemporada amb victòria clara al camp del Moià (0-4)
El davanter vermell Eloi Moral, nascut a la capital moianesa, rep un homenatge per ser el màxim golejador de Primera Catalana
Redacció
La Pirinaica va encetar la pretemporada amb una victòria per 0 a 4 contra el CE Moià, equip de Tercera Catalana. Els gols els van fer Kenneth, a la primera part, i Ferran Rabassa, Eloi Moral i De Verdonces, a la segona. Abans de l’amistós, el mateix Eloi, nascut a Moià, va ser homenatjat amb motiu de proclamar-se màxim golejador dels tres grups de Primera Catalana amb dinou dianes. El president del club manresà, Manel Artero, li va fer entrega d’un trofeu en forma de pilota d’or.
Malgrat les dues categories de diferència, els jugadors del Moià van sortir decidits a plantar cara i no van posar les coses gens fàcils a la Piri, que va trigar uns minuts a adaptar-se i propsar el seu joc. Així, els locals van acabar la primera part amb dues ocasions molt clares. La primera, un xut des de més enllà del mig del camp que es va topar amb el travesser; i, la segona, un intent que va refusar Dani Santiago de sobre la línia de gol amb el pit. Tot i això, van ser els manresans qui van marxar al descans amb avantatge al marcador.
La segona part va ser molt diferent. El conjunt vermell va fer canvis, va dominar amb més contundència tant per dins com per les dues bandes i va ampliar l’avantatge amb tres gols més. L’amistós també va servir per veure tres dels nous fitxatges de la Piri, Dani Santiago, Biel Rodríguez i Max Morell, que van disputar els seus primers minuts amb la samarreta vermella.
CE MOIÀ: Sánchez, Linuesa, Diallo, Anguera, Hurtado, Bermudo, Cerarols, López, Roca, Martín i Bonilla. També Martínez, Torras, Mahamadou Traoré, Terradellas, Sidy Traoré i Cissé
FC PIRINAICA: Armengol, De Verdonces, Quintana, Vinasco, Zajara, Eloi Moral, Biel Rodríguez, Kenneth, Eric López, Ansu i Santiago. També Nocete, Barris-Esparbé, Guerrero, Morell, Puentes, Samper, Djibo, Ponce i Rabassa
ÀRBITRE: Gil Mendoza
GOLS: 0-1 Kenneth min 13, 0-2 Rabassa min 52, 0-3 Eloi Moral min 69, 0-4 De Verdonces min 82
