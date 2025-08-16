Futbol/Lliga EA Sports
La regió central inicia la lliga de Primera repetint el rècord de nou jugadors
Amb el canvi de Marc Pubill, que torna a la màxima categoria, ara a l’Atlètic de Madrid, per un Raúl Moro que ha marxat a l’Ajax, segueix la mateixa xifra que va acabar el curs passat, millor marca històrica del torneig
La Lliga EASports, la Primera Divisió masculina de futbol de tota la vida, arrenca aquesta setmana amb protagonisme de la Catalunya central. Tot i que inscriure futbolistes a la competició comandada per l’inefable Javier Tebas cada dia s’acosta més a una professió de risc, per segon curs aquesta pot tenir nou jugadors de les nostres comarques. Si acaben jugant tots ells, empatarien el rècord aconseguit en l’exercici passat, ja que mai abans no s’havia arribat a aquesta xifra. I aquestes excel·lents dades arriben ni una dècada després que la màxima categoria no tingués ningú dels nostres.
Va passar en les temporades 2015-16 i 2016-17 quan, de manera consecutiva, es va fer el buit. Ja feia temps que hi havia l’avís que això podia passar, ja que en els sis campionats anteriors només hi havia hagut un jugador. El súmmum va arribar la campanya 2014-15, quan el porter manresà Pol Freixanet, aleshores a l’Elx, va salvar l’honor a quatre minuts per al final de l’últim partit del seu equip, que ja havia descendit, al camp del Llevant per lesió del titular, el polonès Týton.
Però la temporada següent va començar la remuntada. Ho va fer per només vuit minuts, els que va jugar el sallentí, aleshores de 21 anys, Aitor Ruibal en la derrota del seu equip, el Betis, contra l’Atlètic de Madrid i el triomf a Màlaga. Va ser poca estona, com també els sis partits del manresà Lluís López, de l’Espanyol, en la campanya 2018-19. Però van posar els fonaments.
Amb anterioritat, des del primer dels nostres jugadors que va actuar a la lliga, l’olesà Agustí Costa, ho fes amb el Barça en un empat a 4 al camp del Racing de Santander el 26 de març del 1933, només en nou tornejos de la regularitat no hi havia hagut representació. Molta culpa d’això en van tenir futbolistes com Estanislau Basora (Valls de Torroella), amb 13 lligues seguides entre el 1946 i el 1958;el també blaugrana Isidre Flotats (Pont de Vilomara), amb 8, les mateixes que David Casamitjana, nascut a Castellnou de Seana però establert a Manresa. Va representar l’Espanyol i l’Oviedo entre el curs 53-54 i el 60-61.
Els millors anys
Ells tres van ser presents entre la temporada 1953-54 i la 1956-57, en què hi va haver sis futbolistes de la Catalunya central a Primera, rècord fins l'any passat. En tots ells els van acompanyar el també blaugrana Jordi Vila (Santpedor) i Francisco Molina (Súria), qui va fer carrera amb l’Atlètic de Madrid. En els tres primers cursos també va aparèixer Josep Estiragués (Sant Vicenç de Castellet), els dos primers amb el Sabadell i el darrer amb el Saragossa, i en l’últim, el germà d’Estanislau, Joaquim Basora, qui va integrar el Condal, l’antic Espanya Industrial, una mena de filial del Barça que va estar un any a la primera categoria.
Les darreres dècades del segle XXno van ser gaire frondoses, quant a material humà. Van destacar les deu temporades del santjoanenc Antoni Camps, entre l’Espanyol, el Barça i el Sabadell, les vuit del manresà Joan Martínez Vilaseca amb els periquitos i les deu més de Lluís Pujol, de Castellbell i el Vilar, amb els culers.
En els noranta, de la mà del santpedorenc Josep Guardiola (onze anys al Barça) hi va haver una revifalla, tot i que la primera temporada d’aquella dècada (89-90) no hi havia hagut ningú i l’anterior havien salvat l’honor els germans Orejuela, nascuts a la província de Sevilla però fills adoptius de Sant Joan de Vilatorrada. Va ser precisament en l’última temporada del santpedorenc que es va tornar a arribar als sis elements (2000-01). Amb ell, es van alinear dos sallentins com el seu company Gabri i Rubén Navarro, llavors al Numància;l’esparreguerí Jordi Lardín, que ja havia tornat a l’Espanyol després d’uns anys a l’Atlètic de Madrid; el navarclí Pep Setvalls, al Rayo Vallecano i un altre espanyolista, el manresà David Garcia, qui va estar deu anys més a Primera.
El renaixement
I superada la sequera la dècada passada, arriben les vaques grasses. Hi va tornar a haver sis futbolistes la temporada 2021-22. A part de Ruibal, ja hi eren quatre representants actuals, el sallentí Joan García, aleshores a l’Espanyol, el seu actual company Eric Garcia (Martorell), l’anoienc d’Hostalets de Pierola, el marroquí Ilias Akhomach, ara al Vila-real i llavors al Barça, i el manresà Marc Pubill (Llevant). El sisè era l’olesà Víctor Gómez, de l’Espanyol i ara al Braga.
En el curs 24-25 no hi era Pubill, amb l’Almeria a Segona, però sí Ruibal, els dos Garcia i Ilias. A part, el blaugrana Marc Bernal (Berga), l’olesà Raúl García de Haro (Osasuna), l’abrerenc Raúl Moro (Valladolid), i els espanyolistes Antoniu Roca, de Martorell, i el jove Roger Hinojo, de Cabrianes, que va disputar un partit i que ara és una revelació a la defensa blanc-i-blava. Amb l’únic canvi de Pubill, ara a l’Atlètic de Madrid, per un Moro que ha anat a l’Ajax, segueix el mateix nombre. De nou, un rècord.
