Així li va quedar la cara a Joan García després de la puntada de Muriqi
El porter va acabar amb un bony a la cara fruit del cop que va rebre
L. Miguelsanz
Quin dia el del jugador de Sallent Joan García en el seu debut oficial amb el Barça. L’exporter de l’Espanyol ja va donar un ensurt durant l’escalfament amb un cop en un dit de la mà esquerra i va acabar amb un cop fortíssim a la cara després d’una puntada que li va costar l’expulsió a Muriqi en el primer temps. La cara de Joan Garcia va acabar amb un bony enorme al pòmul dret a conseqüència de la contusió que va rebre amb els tacs el porter blaugrana. Un ensurt i una marca que li quedarà durant uns dies.
Joan Garcia es va espantar en rebre la puntada amb els tacs per davant de Muriqi en una acció de perill extrem per al porter blaugrana. Sort va tenir Joan Garcia que no va rebre cap tall aparatós que hauria pogut enviar-lo als vestidors. Només va ser un cop, però el bony que li va deixar és ben visible.
El Barça va confirmar que Joan Garcia es troba bé. Va rebre ja tractament al mateix terreny de joc, però com que no hi havia ferida, se li va aplicar gel. El porter estava una mica atordit però va deixar clar que estava en perfectes condicions per continuar. Ja al descans va estar en observació i només tenia el dolor de la contusió però res més. Per fortuna, no hi ha hagut lesió, malgrat que l’expulsió va ser justa per la brutalitat de l’entrada.
Això sí, el cop que va rebre Joan Garcia l’ha fet acabar amb un bony. Té la cara inflada i això li durarà uns dies, tot i que no tindrà problemes per exercitar-se amb els seus companys durant la pròxima setmana.
