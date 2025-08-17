Golejada contundent del CE Manresa en el primer amistós de pretemporada al Congost
Els manresans guanyen el CF Cubelles per 8 a 0 i tanquen un cap de setmana amb un empat i un triomf
El CE Manresa s’ha imposat amb una golejada contundent al CF Cubelles (8-0), equip recentment ascendit a Primera Catalana, en el cinquè amistós de la pretemporada, l’estrena al Congost. Així, els blanc-i-vermells s’han endut un partit en què han anat de menys a més i en què s’han notat les dues categories de diferència entre els dos equips.
El primer amistós al Congost ha arribat després del partit disputat ahir amb el filial del Girona, equip que la temporada passada va aconseguir l’ascens a Segona Federació, i que va acabar amb empat a dos gols. En aquesta ocasió, el conjunt de Sergi Trullàs s’ha topat amb un Cubelles que ha buscat complicar-li la sortida de pilota a través d’una forta pressió alta des de bon començament, i, tot i que se n’ha desempallegat amb autoritat, sí que han estat un punt espessos en la segona fase de la construcció i a l’hora de convertir el domini evident de la pilota en ocasions de perill.
En aquest sentit, les dues primeres ocasions clares blanc-i-vermelles, totes dues abans del primer quart d’hora, han vingut per dues recuperacions prop de l’àrea rival. Les han perdonat Ayoub i Mor Diop, que han xutat massa tou i poc col·locat per sorprendre Andreu, el porter del Cubelles.
Han estat els mateixos dos jugadors qui han donat avantatge als seus abans d’acabar la primera part. El primer gol l’ha fet Diop, jugador de les categories inferiors i que disputarà la seva primera temporada amb el primer equip, després d’aprofitar un mal refús d'Andreu, que ha deixat la pilota morta dins l’àrea. El segon i el tercer han estat obra d’Ayoub amb dues rematades de cap a dues centrades de Nasi Serra i Montero des de la banda esquerra.
A la segona part, i amb un equip renovat pels canvis, el conjunt blanc-i-vermell ha continuat amb la millora progressiva. Momoh ha ampliat l’avantatge a porteria buida als deu minuts gràcies a una passada de la mort del juvenil Buenavida que, al seu torn, i tot just quatre minuts després, ha fet el cinquè gol amb una gran acció individual dins l’àrea i un xut creuat amb la cama esquerra.
Els últims tres gols han arribat als deu minuts finals. Els han marcat Merinas, amb una canonada espectacular col·locada a l’escaire des de més enllà de la mitja lluna de l’àrea; Moha Ezzarfani, que ha disputat l’última mitja hora; i el central Pau Guillén, de córner, que ha culminat de la millor manera els seus primers minuts amb la samarreta blanc-i-vermella.
Amb aquest resultat, el CE Manresa suma la segona victòria de la fase de preparació. La primera va ser contra el Terrassa (Segona RFEF) per 0 a 1. També ha empatat dos partits i n’ha perdut un altre. El pròxim amistós serà dissabte que ve, també a casa, contra un adversari amb qui s’enfrontarà al grup cinquè de Tercera Federació, la UE Castelldefels, novetat de la categoria.
