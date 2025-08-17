Motociclisme
Marc Márquez suma el sisè doblet de la temporada en la cursa 1.000 de MotoGP
El cerveri i el segon classiificat, el murcià Fermín Aldeguer, tornen a dedicar els seus podis al sallentí Pau Alsina
El cerverí Marc Márquez continua batent rècords aquesta temporada, en la qual va llançat cap al seu setè títol de campió del món de MotoGP. Aquest diumenge, en el Gran Premi d'Àustria, ha aconseguit la victòria en una cursa que encara no havia guanyat, al circuit de Spielberg, afegint-la al triomf en la cursa esprint del dia anterior. Supera el registre de guanyar sis doblets consecutius en les dues curses del cap de setmana, fet que passa per primer cop des que es competeix en aquest format i, a més, inscriu el seu nom com a guanyador de la cursa número 1.000 de la màxima cilindrada del Mundial.
A més, tant Márquez com el segon classificat, el murcià Fermín Aldeguer, han repetit el gest que va tenir el primer dissabte i han dedicat els seus podis al pilot sallentí Pau Alsina, mort el passat 21 de juliol després d'una caiguda en uns entrenaments dos dies abans. El segon classificat, a més, ha fet extensiu el reconeixement al seu paisà Borja Gómez, qui havia mort a Magny-Cours dues setmanes abans.
Márquez ha explicat que "al principi Marco Bezecchi anava molt de pressa, pero jo he estat esperant. He esperat per atacar al final. Després ha arribat Fermín, que també anava molt de pressa, però jo estic content amb aquestes sis dobles victòries seguides".
