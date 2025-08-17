Futbol

El santjoanenc Arnau Pradas debuta a la lliga dels Emirats amb victòria

El campió d'Europa amb el juvenil del Barça juga deu minuts en el triomf de l'Al Wahda per 0-2 al camp de l'Ajman

Empat de l'Ajax de l'abrerenc Raúl Moro al camp del campió de Copa, el Go Ahead Eagles, als Països Baixos

Arnau Pradas, amb la camiseta del seu nou equip / Al Wahda

Jordi Agut

L'extrem de Sant Joan de Vilatorrada Arnau Pradas ha debutat aquest diumenge a la lliga dels Emirats Àrabs amb victòria. El seu equip, l'Al Wahda, ha superat l'Ajman per 0-2 en el debut en la competició, en què el jugador bagenc ha actuat els darrers deu minuts, quan el marcador ja reflectia el resultat final.

Pradas, de 19 anys, que la temporada passada va guanyar la Divisió d'Honor juvenil, la Copa del Rei i la Youth League amb el Barça, va decidir no continuar al club blaugrana i acceptar l'experiència d'anar a jugar la lliga dels Emirats. En la pretemporada del conjunt àrab ja ha marcat dos gols, un contra el Regensburg, equip alemany de Tercera Divisió, i un altre contra l'Al Arabi, conjunt de Kuwait. També hi disputarà la Champions Elite, la segona competició del continent.

També aquest diumenge, un altre jove de casa nostra que juga l'estranger, l'abrerenc Raúl Moro, ha participat en l'empat de l'Ajax al camp del Go Ahead Eagles, campió de Copa (2-2). Ha estat rellevat al descans.

