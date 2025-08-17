Curses de muntanya
El Trail Moixeró celebra la desena edició enfilant-se als 750 participants
La prova reina, de 36 quilòmetres, és guanyada per Miquel Corbera i Gisela Carrión i la completen les curses de 24 i de 12
La cursa vertical de dissabte veu un rècord de la cursa i més de cent nens en la cursa infantil
Redacció
La desena edició efectiva del Trail Moixeró, la prova de dues jornades organitzada per l'Associació Amics de l'Atletisme de Bagà, la Unió Excursionista de Catalunya de la vila berguedana i una bona colla de voluntaris, tant d'empreses com particulars, ha acollit aquest diumenge 750 participants en les proves de les tres distàncies que s'hi han recorregut. A més, dissabte també s'hi va disputar les proves de la canalla, amb un centenar més de participants, i la cursa vertical, la qual cosa va engruixir encara més la xifra.
L'organització ha pogut superar un cap de setmana temut per la intensa calor gràcies a augmentar els punts d'avituallament i també als horaris matiners d'aquest diumenge, en què les curses de 36, 24 i 12 quilòmetres han anat començant a partir de les 7 del matí i amb una hora de diferència en ordre invers al total de la distància.
La cursa reina, la dels 36 quilòmetres, tenia un desnivell positiu de 2.192 metres i arribava a 2.409 d'altitud. S'adreçava cap al coll de Tancalaporta, als 19 quilòmetres, passava per Gisclareny i arribava per la via Nicolau a Bagà. Un dels favorits, el vallesà Miquel Corbera, s'hi ha imposat amb un temps de 3.27.39. L'han acompanyat al podi Luis Miguel Rosario, a 3.37, i Llorenç Esteve, a 20.44. Entre els locals, ha destacat la vuitena posició del baganès Adrià Colomer, de l'Esportiu Penedès, a 32.34.
En dones, la companya d'equip del guanyador a Brooks Trailrunners Gisela Carrión ha vençut i ha quedat 21a en el total. Segona ha estat Lourdes Puiggròs i tercera, la manresana de l'Utopeak Lorena Cubillas.
En la cursa de 24 quilòmetres, amb pas pel Coll de la Bena i el Pont del Petroli abans de tornar a Bagà, de 1.099 metres de desnivell, ha estat guanyada per Enric Pons, de l'Island Trail Runners, amb un registre de 2.00.01. A 4.49 ha entrat Oriol Lario i a 6.06, per completar el podi, Òscar Jorba. Marc Arrocha, del JA Berga, ha estat vuitè.
En la categoria femenina ha vençut Mònica Malla, que ha estat 36a del total. L'han seguida Marcelina Sosnowska i Jackeline Gómez per completar els tres primers llocs.
Finalment, en la cursa més curta, de 12 quilòmetres, hi ha hagut podi de la comarca amb el tercer lloc de Daouda Diamé, del JA Berga. Ha arribat a 6.39 del guanyador, Jordi Cifuentes, qui ha tret 5.43 al segon, Jordi Solé. En dones, victòria berguedana per a Bruna Torrentbò, del JAB, per davant de Mireia Casellas i d'Abril Altarriba. El recorregut tenia 778 metres de desnivell.
Rècord en la vertical
Per la feinada organitzativa ja havia començat el dia abans, quan es van disputar la cursa vertical i la dels menuts. En la primera, el corredor establert a Puigcerdà Pere Rullán va batre un nou rècord de la prova, amb un temps de 28.40. Va quedar per davant de Marc Rocadembosch, a 1.38, i Marc Arrocha, a 1.51. En l'aparatat femení, victòria de Lídia Puyals, amb un registre espectacular de 39.14. Va treure molta distància a Judit Sánchez (49.22) i Anabel Juan (50.30). La distància era de 3,6 qulòmetres i 661 metres de desnivell positiu.
Pel que fa als nens, en la prova infantil van guanyar Pol Carulla en nois i Valentina Pinilla en noies, a més de ser tercera total: els triomfs en els alevins van ser per a Tom Franco i Alba Capell, segona en la cursa total; en benjamins van vèncer Marc Manzano i Ariadna Ribera; Triomfs de Lluc Roca i Isona Solano en prebenjamins i de Moisès Vilar i Martina Michalik, segona absoluta, en minibenjamí.
