El Covisa Manresa torna a la feina amb el primer entrenament al Pujolet

Hi han participat tretze dels catorze jugadors del primer equip

El primer partit de la pretemporada serà dimarts que ve amb el Peníscola, vigent campió de la Copa d'Espanya

Els tretze jugadors que han completat el primer entrenament del Covisa Manresa

Els tretze jugadors que han completat el primer entrenament del Covisa Manresa / Jordi Biel

Ton Badia Lloret

El Covisa Manresa ha tornat a la feina amb el primer entrenament al Pujolet en què hi han participat tretze dels catorze jugadors de la plantilla del primer equip.

L’únic que hi ha faltat ha estat el terrassenc Xavi Carrillo, encara de vacances, jugador que, un cop finalitzada l’etapa de juvenil, fa el salt al primer equip. Sí que hi han sigut, doncs, els vuit fitxatges de l’estiu, Rafyta, Abdel Boufous, Aleix Pérez, Marc Cella, Àlex Llucià, Héctor Pastor ‘Checa’ i Jordi Sànchez, que s'han afegit afegit a Asis, Ambrós, Aaron Riera, Mujal, Blasco i Mellado, que continuen un any més. També faran la pretemporada amb el grup Edgar Ballesteros, Cristian Cañal i David Terrats.

Ambrós i Aaron Riera, en un dels exercicis de la primera sessió

Ambrós i Aaron Riera, en un dels exercicis de la primera sessió / Jordi Biel

El Covisa Manresa disputarà el primer partit de la pretemporada dimarts que ve (26/08), en el 46è Trofeu Les Codines, que servirà per fer la presentació oficial de la plantilla. Al davant, hi tindrà un equip d’altíssim nivell: el Peníscola, vigent campió de la Copa d’Espanya i tercer classificat de la fase regular de Primera Divisió. Per a preparar-lo, s’entrenaran cada dia de la setmana. De dilluns a divendres ho faran al Pujolet i completaran el cap de setmana amb una estada a Berga.

Abans de començar la temporada, encara disputaran tres partits més i també un torneig. El primer serà un triangular al Pujolet (30/08) amb el Cerezos Lleida, equip de Segona Divisió B, i el Sant Joan Despí, de Tercera Divisió. L’endemà, visitaran la pista del Solsona FS, també de Tercera. «Hem intentat preparar un calendari de nivell progressiu. El començarem amb rivals de menys entitat i acabarem amb un partit d’alta exigència, que creiem que ens anirà bé abans de la Lliga».

En aquest sentit, l’últim amistós serà contra el Sala 5 Martorell, equip de la categoria de plata, el diumenge 7 de setembre, el cap de setmana previ a l’inici de la competició oficial. El dia abans s’enfrontaran al Salou FS, d’una categoria inferior als manresans.

El primer partit del grup 3 de la Segona Divisió B es disputarà el 13 de setembre al Pujolet amb el Futsal Ibi alacantí, una de les novetats de la categoria. L’última jornada de la fase regular també serà contra un conjunt rescentment ascendit, l’Entreculturas Montesión mallorquí. El comiat a casa serà la setmana anterior amb el sempre incòmode filial de l’Industrias Santa Coloma.

Els vuit fitxatges del Covisa, en el primer entrenament

Els vuit fitxatges del Covisa, en el primer entrenament / Jordi Biel

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents