El Covisa Manresa torna a la feina amb el primer entrenament al Pujolet
Hi han participat tretze dels catorze jugadors del primer equip
El primer partit de la pretemporada serà dimarts que ve amb el Peníscola, vigent campió de la Copa d'Espanya
El Covisa Manresa ha tornat a la feina amb el primer entrenament al Pujolet en què hi han participat tretze dels catorze jugadors de la plantilla del primer equip.
L’únic que hi ha faltat ha estat el terrassenc Xavi Carrillo, encara de vacances, jugador que, un cop finalitzada l’etapa de juvenil, fa el salt al primer equip. Sí que hi han sigut, doncs, els vuit fitxatges de l’estiu, Rafyta, Abdel Boufous, Aleix Pérez, Marc Cella, Àlex Llucià, Héctor Pastor ‘Checa’ i Jordi Sànchez, que s'han afegit afegit a Asis, Ambrós, Aaron Riera, Mujal, Blasco i Mellado, que continuen un any més. També faran la pretemporada amb el grup Edgar Ballesteros, Cristian Cañal i David Terrats.
El Covisa Manresa disputarà el primer partit de la pretemporada dimarts que ve (26/08), en el 46è Trofeu Les Codines, que servirà per fer la presentació oficial de la plantilla. Al davant, hi tindrà un equip d’altíssim nivell: el Peníscola, vigent campió de la Copa d’Espanya i tercer classificat de la fase regular de Primera Divisió. Per a preparar-lo, s’entrenaran cada dia de la setmana. De dilluns a divendres ho faran al Pujolet i completaran el cap de setmana amb una estada a Berga.
Abans de començar la temporada, encara disputaran tres partits més i també un torneig. El primer serà un triangular al Pujolet (30/08) amb el Cerezos Lleida, equip de Segona Divisió B, i el Sant Joan Despí, de Tercera Divisió. L’endemà, visitaran la pista del Solsona FS, també de Tercera. «Hem intentat preparar un calendari de nivell progressiu. El començarem amb rivals de menys entitat i acabarem amb un partit d’alta exigència, que creiem que ens anirà bé abans de la Lliga».
En aquest sentit, l’últim amistós serà contra el Sala 5 Martorell, equip de la categoria de plata, el diumenge 7 de setembre, el cap de setmana previ a l’inici de la competició oficial. El dia abans s’enfrontaran al Salou FS, d’una categoria inferior als manresans.
El primer partit del grup 3 de la Segona Divisió B es disputarà el 13 de setembre al Pujolet amb el Futsal Ibi alacantí, una de les novetats de la categoria. L’última jornada de la fase regular també serà contra un conjunt rescentment ascendit, l’Entreculturas Montesión mallorquí. El comiat a casa serà la setmana anterior amb el sempre incòmode filial de l’Industrias Santa Coloma.
- Puig-reig ret un multitudinari comiat a l’empresari Xavier Boatella
- El fum dels incendis de l'oest de la Península enterboleix el cel de la regió
- L’històric Soccer canvia de mans i es converteix en un restaurant de cuina tradicional
- Jordi Selga, alcalde de Guixers: «Tothom pot accedir als espais naturals de bany, però no en vehicle»
- «L’experiència duríssima dels meus pares m’ha fet una persona prudent»
- Debut tranquil amb expulsió provocada de Joan García en el primer triomf del Barça (0-3)
- El pont d’agost posa la Cerdanya al seu punt màxim de rendiment turístic
- Així li va quedar la cara a Joan García després de la puntada de Muriqi