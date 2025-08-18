Róbert Fazekas: La reincidència d'un trampós professional
Si heu de felicitar el nostre protagonista d’avui, que fa 50 anys, perquè el coneixeu, aneu alerta. En un món, el dels esports, en què hi ha hagut grans tramposos, aquest ocuparia un lloc destacat en el rànquing d’esportistes, amb totes les cursives del món, que ho han intentat tot per guanyar, fins i tot els trucs més inversemblants. Al final, però, no se’n va sortir.
Fazekas estava a punt de fer 29 anys quan fa afrontar els Jocs Olímpics d’Atenes del 2004 en el cim de la seva carrera com a llançador de disc, especialitat que havia triat abans que el martell, que també practicava de juvenil. Dos anys abans havia quedat campió d’Europa a Munic just després d’haver aconseguit el seu millor registre, un 71.70 que encara el té com el desè de la història. En el Mundial de París, el 2003, va obtenir la plata, només darrere del lituà Virgiljius Alekna, para de Mykolas, vigent recordista universal de l’especialitat.
A la capital grega era el favorit i va guanyar amb un rècord olímpic de 70,93 metres. Va rebre l’or i va escoltar el seu himne al graó més alt del podi del país de Miró, no el pintor català sinó l’escultor que va crear el discòbol, una de les peces més cèlebres de l’antiguitat.
Però tot es va girar quan va afrontar el control antidopatge. Fazekas estava a punt d’iniciar el procés, quan el metge encarregat de mirar que no hi hagués irregularitats va veure-li un estrany bony a la seva zona genital. El va obligar a despullar-se i la sorpresa va ser enorme. Hi duia dos penis, el seu i un d’artificial. Aquest estava ple d’orina neta de cap substància prohibida amb la qual omplir el pot sense por a ser enxampat.
En els mateixos Jocs, un altre hongarès, aquest llançador de martell, Adrian Annus [el nom és cert, no és cap broma tenint en compte l’artefacte usat] va utilitzar el mateix sistema i també va ser enxampat. Per evitar la burla, es va dir de manera oficial que el positiu de Fazekas era per no haver pogut aportar la quantitat mínima d’orina necessària per a un control. Ell va dir que era per culpa de l’estrés de la competició i de la situació, però ningú li va treure dos anys de sanció sense competir.
Després del càstig va tornar a l’alta competició i va obtenir una decent vuitena posició en els Jocs Olímpics de Pequín del 2008. Quatre anys després, ja amb gairebé 37, afrontava els Jocs de Londres. Dos anys abans havia tornat a l’elit en aconseguir la medalla de bronze en els europeus de Barcelona amb un llançament de 66,43 metres, a només dos metres i mig del polonès Piotr Malachowski, l’autèntic dominador de l’especialitat.
Però pocs dies abans de l’inici de la cita britànica, es va donar a conèixer que Fazekas havia tornat a donar positiu. Aquest cop ja va ser sense pròtesis estranyes en campionats, va succeir en una de les proves aleatòries que es fan als atletes durant la temporada. Va ser per a estanozolol, una substància que promou el desenvolupament muscular. Tot i les proclames d’innocència va ser castigat a perpetuïtat. Ja ningú no el creia.
