Entrevista | Gerard Rodríguez Viladrich Triatleta
«Amb constància, sacrifici i molta passió les fites més grans es poden aconseguir»
David Caelles
Gerard Rodríguez Viladrich (2005) és campió del món de triatló i duatló cros en la categoria de 20-24 anys. El mes de juliol Rodríguez va rebre una distinció institucional a Solsona, la seva ciutat natal.
D’on sorgeix el teu interès per l’esport i, en concret, pel triatló i pel duatló cros?
Corria amb bicicleta amb la colla i feia alguna cursa a peu. Un any per la festa major del Port del Compte vaig anar a la pedalada popular i vaig conèixer una atleta, la Pati Pons, que em va dir: «necessitem gent jove per la Copa Catalana de duatló de muntanya», que és una de les copes catalanes que des del Prat Triatló estem jugant anualment i aleshores jo tenia setze anys. I després em van començar a enganxar entre una prova i una altra.
I com va anar evolucionant el teu projecte esportiu fins arribar a alt nivell?
Vaig fixar directament al Prat Triatló 1994 i la cosa va anar rodant. Si el club necessitava que anés a un duatló l’anava a fer. Vaig començar provant les disciplines i ara estic a l’equip d’elit.
Actualment combines les tres disciplines de forma indistinta, natació, ciclisme i cursa a peu?
Sí, les combino fent les tres proves, però soc especialista en duatló i triatló de muntanya i en duatló de carretera, que és amb el que competeixo a alt nivell. De fet, entrar a la categoria d’elit en el duatló de carretera era un objectiu de la temporada, que vam assolir el mes d’abril al campionat d’Espanya amb el lloc 65è d’elit.
Quina disciplina gaudeixes més practicant-la?
La bicicleta, però en aquest esport la cosa no és destacar molt en una, sinó ser el màxim de complert en les tres disciplines.
Al llarg d’aquest temps, des del 2021, has anat assolint reptes i guanyant premis. Com has viscut aquest creixement, tant a nivell personal com esportiu?
Tenint disciplina i sobretot evitant cremar-me. Millor fer passos de formiga que fer passos gegants i cremar-te. Considero que amb constància, sacrifici i molta passió les fites més grans es poden aconseguir. Voldria agrair el suport rebut de la família i de les amistats i, especialment, de la meva mare, per l’esforç que també els hi ha suposat.
I a dia d’avui pots viure de l’esport a nivell salarial?
No. També estic treballant a l’Escola Catalana de Medi Natural i estic estudiant. He acabat el cicle de grau superior en ensenyament i animació socioesportiva i ara començaré el grau en ciències de l’activitat física i de l’esport.
Per què tot això ho combines amb els entrenaments? Cada dia quantes hores acostumes a entrenar?
Depèn de l’època de l’any, però ara estem rondant les vint o vint-i-dues hores setmanals. Un dia pot ser que fem rodatge i un altre dia sèries i varia la càrrega.
Aleshores fas una part de l’entrenament des del Prat de Llobregat i una part des de Solsona?
Sí, jo soc membre del Prat Triatló i també del Black Pata Cycling Club. Al Prat hi entreno un cop a la setmana, normalment, i la resta des de Solsona o des d’on em trobi. L’avantatge és que es tracta d’un esport individual i es necessita una pista d’atletisme i una piscina per entrenar, però a Solsona no hi ha cap piscina coberta que compleixi les condicions necessàries i he d’anar a fora.
A nivell d'expectatives futures, en quins projectes esportius estàs treballant ara mateix?
En anar seguint millorant amb les meves marques i anar assolint els reptes que ens anem posant amb l’entrenador, el Vicenç Castellà. A curt termini tenim previst el Campionat d’Espanya d’Elit, que és aquest cap de setmana, i el Campionat d'Europa a la República Txeca, que també m'han convocat des del nivell d'elit.
- Una forta tempesta colpeja la Seu d'Urgell i Puigcerdà amb calamarsa i inundacions: 'L'àvia diu que fa anys que no veia ploure així de fort
- L’històric Soccer de Manresa canvia de mans i es converteix en un restaurant de cuina tradicional
- Comissaries clandestines xineses han assetjat a la regió central dissidents del règim
- Puig-reig ret un multitudinari comiat a l’empresari Xavier Boatella
- Una manresana, guanyadora de la primera beca al talent emergent de la Fundació Cultural Latin Grammy
- Apareixen una quinzena de cigonyes electrocutades entre Cardona i Navàs
- Marta León: 'Un dia més de peix suposa un ibuprofèn menys
- Bombers de la regió i un avió d’Òdena, entre els efectius del comboi d'ajuda enviat a l’incendi de Jarilla