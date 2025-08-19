Antonio Martín continuarà com a president de l’ACB
Continuarà al capdavant de la competició fins al 2029
Va arribar al càrrec fa set anys
Redacció
Els clubs de l’ACB, reunits aquest dimarts 19 d’agost a l’Assemblea General Extraordinària que s’ha celebrat a Madrid i en què hi ha participat el Baxi Manresa, han reelegit Antonio Martín, l'únic candidat, com a president de l’Associació de Clubs de Bàsquet fins al 2029.
El màxim dirigent de l’organització va ser nomenat president de l’ACB el mes de juny del 2018 i afrontarà el seu tercer mandat després de ser renovat en el càrrec l’any 2021.
Un cop presa la decisió, Antonio Martín s’ha volgut referir als clubs que formen l’ACB, a qui ha donat les gràcies “en tots els sentits, pel suport a l’executiva al llarg d’aquests anys”.
“Anirem per totes perquè els divuit clubs, malgrat les seves naturaleses diferents, tinguin motius per estar satisfets. No prometrem, millor dit ens comprometem per créixer en tots els projectes i desafiaments que tenim per endavant”, ha afegit el president.
“Ara ens toca afrontar molts reptes, com augmentar la visibilitat de la competició, continuar amb el creixement dins la generació d’ingressos o ser cada vegada més atractius per al públic”, explica Martín. Amb aquest objectiu, diu, “és fonamental el suport que han mostrat els clubs amb el projecte”.