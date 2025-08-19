Bàsquet
Un canvi de cicle marcarà el nou curs del CB Navàs
Després de l'exitosa temporada passada que els va deixar a les portes de l'ascens, el conjunt d'Isidre Suau perd set efectius clau i anuncia quatre fitxatges
Mantenir la competitivitat i fer gaudir el públic. Aquests seran dos dels principals i no senzills objectius que el CB Navàs haurà de fer front enmig d'un procés de reestructuració intern tant en l'àmbit tècnic com esportiu. Després de firmar una excel·lent temporada el curs passat i quedar-se a les portes de l'ascens a Segona FEB, el conjunt entrenat per Isidre Suau perd el concurs de set peces vitals i anuncia els fitxatges de quatre jugadors que tindran un gran rol dins l'estructura. L'entitat bagenca també entoma un canvi de rumb en la secretaria tècnica, pensant a mitjà i llarg termini, amb la incorporació de David Yuste i Jordi Caballol -dos grans bases que han passat pel club- a la sala de comandaments.
L'equip que va fer saltar la banca dominant el grup C-A de Tercera FEB el passat exercici ha vist com aquest estiu perdia Bernat Martí, David Yuste, Eddy Sims, Guillem Albà, Rui Santos, Jaume Zanca i Angelo Alexandre. "Després de firmar una temporada històrica quedant primers classificats i anant a fases, ens plega tota una colla de jugadors. Alguns perquè han sigut pares, altres per ofertes de categories superiors i alguns perquè no volen aquest nivell de compromís", va exposar el tècnic del Navàs a Regió7, Isidre Suau. En relació amb l'últim dels temes esmentats, dos dels homes que han abandonat l'entitat jugaran a Sant Vicenç de Castellet.
Per suplir aquestes baixes, i a l'espera d'un quatre "molt engrescador, que donarà molta qualitat i amb una llarga experiència a Tercera FEB", la plantilla del CB Navàs ha renovat Adrià Montagut, Ignasi Juncadella, Miquel Costa, Benji Rodríguez, Deng Mayot i Yalita Aboubacar.
En l'apartat de les incorporacions, el CB Navàs ha reclutat Keita Aboubacar, un interior d'origen malià provinent del Zentro Basket de Madrid de Tercera FEB que aportarà potència i físic; Lamine Banora, un aler provinent de l'Sporting de Braga de la Proliga Portuguesa de bones condicions físiques i tècniques; Marc Bataller, base manresà que ve del CB l'Hospitalet amb una notable direcció de joc i anotació; i Pol Monés, exterior terrassenc que el curs passar va jugar amb el San Antonio Cáceres Basket, club que també milita a la mateixa divisió que els navassencs.
Rivals exigents
El CB Navàs jugarà al grup C-B de Tercera FEB, la quarta categoria del bàsquet estatal, i repetirà gran part dels rivals del curs passat. Això no obstant, l'arribada del CB Prat per descens de categoria i els grans reforços que han dut a terme conjunts consolidats com el DM Group Mollet, el Sa Tinita CB Es Castell Menorca o el Tanea CB Esparreguera prometen exigència màxima per al conjunt bagenc. "Els objectius són els de sempre: fer un equip per competir tots els partits, seguir amb la filosofia que ens ha portat fins on som ara, omplir el pavelló cada dissabte i jugar un bàsquet que agradi a la nostra gent", assenyalava Suau.
Els altres rivals de la competició seran el CB Andratx, el CB Vic Universitat de Vic, el Sese, CB Cuarte de Huerva, el CB Quart Grues Cruz i els ascendits Sandá Electroclima BC Tecla, el CB Granollers, el Frivalca La Muela i el CB Cornellá.
La fase regular donarà el tret de sortida el cap de setmana del 4 i 5 d'octubre. El CB Navàs debutarà aquell dissabte a la pista del CB Quart, mentre que el primer enfrontament davant l'afició serà contra el CB Andratx l'11 d'octubre. L'últim partit de la lliga tindrà lloc al complicat feu del Mollet el 18 d'abril, data en què clourà la primera etapa del curs. A partir d'aquí començaran les eliminatòries que determinaran els equips que jugaran la fase final per obtenir una plaça d'ascens a Segona FEB.
Una de les novetats més destacades del curs serà la introducció del servei ràpid des de camp defensiu, una innovació en el joc que ja és vigent des de fa dues temporades a l'ACB i que es pot adaptar a l'estil que vol imposar Isidre Suau. "D'entrada, com que tenim tants jugadors nous, no sé si ens anirà bé, però a mi m'agrada i en volem treure profit", va destacar l'entrenador dels navassencs.
