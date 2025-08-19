EL FUTUR DEL ‘9’
Lewandowski entra al seu quart (i últim) capítol amb el Barça
El Barça no ha fet cap inversió en l’eix de l’atac des del 2022 perquè els grans objectius (Sesko, Gyökeres o Ekitiké) han acabat aquest estiu a la Premier
Marcos López
Té 36 anys. I es va perdre el còmode triomf del Barça a Mallorca per lesió. Així, mirant els seus companys des de casa seva a Barcelona, va iniciar Robert Lewandowski el seu quart (i últim) capítol blaugrana. Fill com va ser el davanter polonès de la primera gran palanca activada pel president Joan Laporta comença ara els seus mesos finals.
L’exjugador del Bayern de Múnic hauria pogut marxar l’estiu passat a l’Aràbia Saudita, però va decidir quedar-se a Montjuïc, convençut que Flick, amb qui va coincidir en el Bayern, li tornaria la calma perduda en la seva tempestuosa convivència amb Xavi, el tècnic que va arribar a demanar la seva sortida.
101 gols en 147 partits
Lewandowski es va quedar i qui va marxar va ser el mateix Xavi. Al ‘nou’, exemple de fitxatge rendible (101 gols en 147 partits), malgrat les elevades crítiques que va generar el seu fitxatge l’estiu del 2022 quan es donava per amortitzat el seu rendiment a Baviera.
Tres anys, dues Lligues (una, la de Xavi, portava la seva firma i la de Ter Stegen, la de l’1-0; una altra amb Flick, rescatant la seva millor versió), avalen la rendibilitat de la seva contractació. Va costar 45 milions d’euros més cinc en variables. I Deco, que ha reformat la plantilla d’inici a fi en els últims mercats, no s’ha plantejat l’arribada d’un ‘nou’ de talla mundial, escaldat, a més, com va quedar per la fallida aposta per Vitor Roque.
Ni tan sols aquest estiu, assumit que Lewandowski encara els últims revolts, es va plantejar el Barça l’arribada d’un altre golejador. Si de cas va triar Marcus Rashford, valuós per la seva polivalència –l’anglès pot jugar en qualsevol posició del front d’atac–, per donar minuts de descans al polonès, escortat per l’eficàcia de Ferran Torres, el millor aliat que ha pogut trobar.
Els grans ‘nous’ se’n van a la Premier
Deco no tenia tampoc diners per acudir al mercat a la recerca d’un ‘nou’, peces que són cada vegada més cares, atretes en la seva immensa majoria per la Premier. Allí ha acabat, per exemple, Sesko, el golejador que interessava el director esportiu blaugrana, que ha fet cap al Manchester United, que ha desemborsat 85 milions d’euros al Leipzig per emportar-se’l.
Arteta, després de mesos i mesos de llargues i complexes negociacions, ha fitxat Viktor Gyökeres, el golejador suec de l’Sporting de Portugal, per 63 milions més 10 en variables. I el Liverpool va treure Hugo Ekitiké de l’Eintracht de Frankfurt amb un pagament previ de 90 milions.
Xifres inaccessibles per a un club com el Barça, que té problemes per inscriure els seus fitxatges, arribant al límit com s’ha demostrat amb Joan Garcia i Rashford. No hi havia cap marge econòmic per fitxar el nou Lewandowski.
Química amb Lamine Yamal
I li correspon a Flick anar gestionant aquest quart, i últim, capítol del polonès, la relació del qual amb Lamine Yamal, la veritable estrella del projecte, ha evolucionat de la tensió inicial a la complicitat actual, com si fossin amics de tota la vida. Robert (36) dobla l’edat de Lamine (18), però han trobat un punt de trobada saludable que va assolir el seu cim la temporada passada completada amb la generositat i el gol que va aportar Raphinha.
Però Deco sap que té un any per trobar aquest davanter reputat que permeti viure el ‘post-Lewy’ amb tranquil·litat. No serà una tasca gens fàcil, perquè el mercat no li ofereix gaires alternatives (Kane ja se’n va anar al Bayern de Múnic, Haaland és feliç a Manchester amb Guardiola i Mbappé va tardar anys fins que es va vestir de blanc), i aquells que ell voldria (Isak potser acaba ja aquest mateix estiu en el Liverpool) no estaran d’aquí a uns mesos.
Pendent, això sí, Deco que Julián Álvarez es cansi del ‘cholisme’ (juga, marca i el va treure a Cornellà contra l’Espanyol, dos minuts abans que Pere Milla castigués la covardia del tècnic). Contractat el porter per a la pròxima dècada en la figura de Joan Garcia, el gran desafiament per a la direcció esportiva és trobar el ‘nou’ que faci somriure Lamine, l’imant que pot atraure qualsevol golejador.
Mentrestant, Lewandowski, un veritable fanàtic de la cura del seu cos, cisellat en els últims anys a base de gimnàs per allargar la seva exitosa carrera esportiva, busca rebel·lar-se, un any més, contra la seva edat.
