Futbol
“El nostre objectiu és l’ascens de categoria”
El nou entrenador del CF Igualada, Dani Andreu, afirma que “és un pas necessari pel projecte, que passa per tornar l’entitat al lloc que es mereix, que pot ser perfectament la Segona Federació"
“El nostre objectiu és l’ascens de categoria”, ha sentenciat l’entrenador del CF Igualada, Dani Andreu, en unes declaracions a Regió7. “Quan el club em va explicar el camí que vol seguir els pròxims anys, un projecte ferm i molt il·lusionant, no m’ho vaig pensar dues vegades”, va afegir el tècnic.
Andreu, que ha dirigit equips com el CE Manresa, el FC Martinenc, la Fundació Esportiva Gramenet i el CF Montañesa, entre d’altres, i que va agafar el relleu d’Edu Berrocal a la banqueta del primer equip igualadí a principis de juny, un cop acabada la temporada, serà l’encarregat de guiar l’equip al desitjat salt a la Lliga Elit. L’ascens, ha explicat el nou tècnic, correspon “a un pas necessari per tornar l’Igualada on es mereix, que pot ser perfectament la Segona Federació (antiga Tercera Divisió)”, categoria que va ocupar fa dècades. “Sé que és una aspiració complicada i que pot semblar un punt irreal, però crec que el club té prou potencial per aconseguir-ho”, ha dit.
El CF Igualada va tornar ahir als entrenaments i dissabte afrontarà el primer partit de la pretemporada. “La intenció és que l’equip agafi la forma necessària per arribar a l’inici de la competició oficial en plenitud física”, ha explicat Andreu. Així, la planificació implica disputar dos partits cada setmana; vuit en total. El primer serà contra el CE l’Hospitalet, equip de Tercera Federació, i l’endemà s’enfrontarà a la UE Guissona de Segona Catalana. També jugarà contra l’AE Prat (30/08), el FC Vilafranca (31/08) i el Rubí (06/09), tots tres de Lliga Elit, i el Juventud 25 de Septiembre (07/09) de Primera Catalana. Acabarà la pretemporada el 13 i 14 de setembre davant el CF Solsona, de Segona Catalana, i la UE Sitges, de Primera. “Crec que hem preparat un bon calendari. En la majoria, hem optat per rivals molt exigents, perquè els jugadors agafin fortalesa mental, però, d’altres, els hem enfocat per ser nosaltres qui portem la iniciativa”, ha dit.
Pel que fa a la planificació de la plantilla, Andreu creu que “torna a ser boníssima, com ja va passar l’any passat”. A l'espera d'alguna incorporació d'última hora, la formen un total de vint-i-quatre jugadors. Vuit fitxatges: Hugo Santana, Adrián Sevilla, Noah Oné, Aleix Casals, Carlos Barrios, Yilson Banguero, Àlex Nsingani i Marcel Bellido, i setze renovacions: Fran Samaniego, ‘Chirri’ Monje, Cristian Lobato, Sergi Solernou, Sergio Sandoval, Èric Pérez, Adrià Rojas, Isaac Olmo, Marc Caballé, Gerard Cuadras, Èric Ruiz, Víctor Borrell, Arnau Cuadras, Matías Sempé, Fran Magno, Èric Pérez. No continuaran Valentín Merchán, Sebas Mendoza, Izan Hernández, Marc Cintas, Marcel García, Max Morell, Nil Serra i Leo Márquez. “Estem pendents del fitxatge d’un davanter que posi la cirereta a la plantilla, però puc dir que estic molt content amb el grup”, ha reconegut el tècnic.
L’Igualada farà el seu debut al segon grup de la Primera Catalana el 20 de setembre a Les Comes amb la UE de Sants, novè classificat el curs passat. Acabarà la temporada regular, també a casa, contra el FC Pirinaica, equip que va arribar a la final de la promoció el curs passat i que també té l’ascens a Lliga Elit entre cella i cella.
