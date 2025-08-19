Oleguer Selga, del DOTS de Puigcerdà, es penja la medalla de plata al Campionat d’Europa d’Alpí en Línia
Redacció
L’atleta del DOTS Oleguer Selga es va penjar la medalla de plata al Campionat d’Europa d’Alpí en Línia que es va disputar a Villablino (Castella i Lleó). Selga va formar part de l’equip espanyol que va participar en la prova d’eslàlom per equips.
Vuit atletes del Club Esportiu DOTS Training de Puigcerdà van entrar a la convocatòria per a la IX Xamascada, prova que va acollir l’europeu. Àlex Aguiló, Gerard Ortega i Albert Álvaro ho van fer en categoria Júnior, mentre que Marta Borràs, Brugués Grau, Ainhoa Mellado, Laia Torras i Oleguer Selga, ho van fer en sènior.
L’única medalla del DOTS en el campionat la va aconseguir Oleguer Selga en la prova d’eslàlom per equips. El van acompanyar Sofía Álvarez del Pozo, Núria Requejo i Sergio Menéndez. L'or se'l va penjar Alemanya, amb un temps només 1:18 per sobre d’Espanya. Va completar el podi Itàlia, a 1:68 del subcampionat.
En la segona prova per equips, la GS-Team, en què també va participar Marta Borràs, juntament amb els ja mencionats Selga, Menendez i Del Pozo, Espanya va ser quarta amb un temps de 3:02.77. El podi el van ocupar Itàlia, Alemanya i Letònia, l'últim a poc més d’un segon del combinat espanyol.
En el rànquing individual de la categoria júnior, Aguiló va ser novè, Ortega, onzè, i Álvaro, dotzè. Pel que fa al sènior, Selga, l’únic representant masculí de l'equip puigcerdadenc, va ser vuitè; i, en el femení, Borràs va ser sisena, Mellado, dotzena, Grau, catorzena, i Torras, setzena.
