Futbol
El CE Manresa tanca el primer mes de pretemporada amb molt bones sensacions
El conjunt de Sergi Trullàs planta clara a rivals exigents i es reivindica com un equip a tenir en compte en la lluita per la part alta de la classificació
El CE Manresa ha tancat el primer mes de pretemporada amb unes sensacions molt positives. Després d'acumular sessions d’entrenaments i de plantar cara a rivals exigents en els cinc primers testos de preparació, els blanc-i-vermells s’han reivindicat com un equip a tenir en compte en la lluita per la part alta de la classificació del grup cinquè de la Tercera Federació.
L’entrenador del CE Manresa, Sergi Trullàs, va advertir, a inicis d’estiu, que el seu objectiu era “construir un equip guanyador, que gaudís de la pilota i que, quan no la tingués, lluités per recuperar-la al més aviat possible”. A hores d’ara, i quan ja ha disputat més de la meitat dels amistosos —cinc dels vuits totals—, el seu equip ha mostrat una proposta atractiva i plena de personalitat. El balanç de resultats, val a dir que poc rellevants en aquest punt, és de dues victòries, dos empats i una derrota.
Les actuacions de l’equip s'han basat en un joc ofensiu marcat pel domini del partit a través de la possessió, la capacitat de sortir amb la pilota controlada de situacions incòmodes i la pressió alta o després de pèrdua. Això no obstant, també han estat hàbils quan els ha tocat ordenar-se i defensar-se a camp propi. Els rivals han estat equips exigents com el Terrassa FC, els filials del RCD Espanyol i del Girona FC, tots tres d’una categoria superior als bagencs, el juvenil A del FC Barcelona i el CF Cubelles de Segona Catalana.
Un exemple clar d’aquestes actuacions n’és el partit amb el Terrassa, en què el CE Manresa va ser el clar dominador de la primera part —fins i tot va semblar ell l’equip de Segona RFEF—, però també va ser capaç de defensar-se a camp propi, quan li va tocar fer un pas enrere, en els darrers quaranta-cinc minuts. L’amistós va acabar amb victòria per 0 a 1.
En d’altres, com davant del Barça, li va tocar córrer darrere la pilota i posicionar-se en un bloc més baix de l’habitual. Se’n va sortir amb nota, sense encaixar cap gol. A més, va ser capaç de superar, diverses vegades, la pressió enganxifosa i muntar atacs posicionals. Van ser vitals les aparicions del lateral dret, que d’inici va ser Guillem Falgueras, en zones interiors, per trobar l’home lliure enganxat a la banda dreta i superar la primera línia blaugrana.
Finalment, el dia de l’Espanyol B, l’equip va ser més protagonista i va estar a un nivell molt alt en la circulació i la creació d'accions ofensives. Els manresans van mantenir el 0 a 2 fins a l'última mitja hora, quan van entrar una bona colla de juvenils. Els gols els va fer David Momoh en dues ocasions de rigor col·lectiu.
L’inici d’un nou projecte
La comissió esportiva del CE Manresa, encapçalada pel director esportiu Sergi Benavides, va proposar una renovació profunda de la plantilla del primer equip. Decisió que, el capità del grup, Òscar Pulido, en una entrevista a Regió7, va qualificar de “totalment necessària per esborrar el passat i començar de zero”. Tots dos, i també Trullàs, van coincidir en el fet que el nou projecte havia de passar per “l’aposta per jugadors joves, amb futur, fam competitiva, ganes de progressar futbolísticament i convençuts que el club bagenc és el lloc ideal per fer-ho”.
A més, la proposta va subjecte al sentiment de pertinença a Manresa, a “tornar a arrelar el club a la ciutat”, segons van definir-ho ells mateixos. Això mateix va expressar el segon entrenador, el navarclí i exjugador de l’entitat, Marc Martínez, en el seu discurs de presentació davant de la nova plantilla, quan va dir que “hem de recuperar uns valors que s’han perdut en els últims anys”.
Encara més, Trullàs va assegurar que "volem tornar a omplir les grades del Congost d'aficionats que gaudeixin, que se sentin orgullosos del joc de l'equip i que vegin reflectides les arrels de la ciutat sobre la gespa".
La renovació de la plantilla ha passat per l’arribada de divuit futbolistes; cinc d’ells vinculats directament a la ciutat. Es tracta de Nicolás Olmedo, Dídac Ferrer, Àlex Iglesias, que torna després d’un any a Segona Federació, i Ernest Merinas i Mor Diop, que fan el salt al primer equip des de les categories inferiors del club. Tots ells han signat bones actuacions i aspiren a ser peces útils i habituals en l’esquema de Trullàs. Igualment, hi són Pulido i Aleix Díaz, i també Moha Ezzarfani, màxim golejador de l'equip la temporada passada.
D'entre la resta de cares noves que han disputat els seus primers minuts amb la samarreta blanc-i-vermella, en destaquen sobretot Quim Borràs, que s’ha posicionat com un recanvi de garanties sota pals; Guillem Falgueras i Victor Matovu, dos laterals de qualitat amb característiques molt diferents entre si; els centrals Roger Munells i Toni Badia, contundents en defensa i amb bona sortida de pilota; Manel Montoya, un migcentre posicional que aporta equilibri i criteri en la circulació; Bamta Bande, que, malgrat patir una lesió a l’isquiotibial en el segon partit, va deixar detalls de qualitat a l’hora d’encarar rivals i atacar l’espai; i el davanter David Momoh, que ja suma quatre gols i ha demostrat ser útil en diversos aspectes.
Amb tot, queda per veure si Trullàs i el seu equip tècnic són capaços de continuar en la línia ascendent i traslladar la bona versió de l’equip en l’inici del grup cinquè de Tercera Federació. L’estrena serà el 7 de setembre contra el Mollerussa, al Congost.
- Intenten enganyar els Mossos en un control a Sant Fruitós i acaben denunciats
- Una família del Bages passa 10 hores en alta mar per la desaparició d'un tripulant del seu creuer
- Així pots rectificar en línia la teva vida laboral per augmentar la cotització a la Seguretat Social
- «Si no s’hi fa alguna cosa, el Passeig entrarà en decadència»
- L'adeu al manresà Pep Farrés, que va morir sobtadament als 63 anys
- ADF del Moianès des dels incendis de Zamora: «L'extensió és bestial i els mitjans són molt escassos»
- La comissaria dels Mossos inundada i la piscina tancada: els efectes de la forta tempesta a la Seu d'Urgell
- Adeu al para-sol: el nou invent que fa ombra a quatre persones arriba a les platges espanyoles