Entrevista | Txell Ferré Integrant manresana de l'equip estatal de natació artística
«Fins que no ho he vist amb perspectiva no he sabut què m'ha passat, ni com m'he sentit»
La manresana ha coronat el seu impressionant 2025 amb tres bronzes als Mundials de Singapur i disset medalles internacionals més l'any després del podi olímpic
Fa un any i mig, la manresana Txell Ferré (2006) tot just posava al peu a l'equip estatal de natació artística que havia d'afrontar, amb molts rols ja assignats i segurament sense ella, els Jocs de París. Ara fa vacances després d'una temporada en què ha guanyat vint medalles en competicions internacionals, sense comptar el bronze de la cita olímpica de la capital francesa. És moment de parar per adonar-se que tot va molt de pressa, però que és real.
On les guardes, tantes medalles?
En una caixa. L’olímpica i les del Mundial sí que les vull penjar. Ara que ens estem mudant, quan acabem ho faré.
Has comprat una casa nova perquè si no, no hi cabien?
No, ja estava planificat [riu]
T'esperaves guanyar tant?
No. Vaig encarar l’any expectant sobre quin seria el meu paper. Vaig guanyar una medalla als Jocs, però havien estat uns mesos complicats. No sabia què representaria el 2025 per a mi, estava una mica perduda. Però vaig parlar amb l’Andrea [Fuentes]. Ella em va dir que provés de donar el meu màxim i a veure què passa, sense pressió d’un any olímpic. I ha estat un èxit rotund.
El 2024 vas guanyar un bronze olímpic sense que anar als Jocs estigués als teus plans i després hi va haver un canvi de tècnica a l’equip estatal, tot en pocs mesos. Com ho vas gestionar, amb només 17 o 18 anys?
Fins que no ho he vist amb perspectiva no he sabut què ha passat, ni com m’he sentit. Ara que he parat me n’he adonat. Llavors no tenia l’opció d’anar enrere i no sabia on aniria parar, només anar tirant i aguanta fins on puguis.
A més, vas coincidir en un moment en què afrontaves la selectivitat i triar què volies fer?
Era el pitjor any en què això podia passar. A l’inici del 2024 estava a la residència Blume i em van donar la beca al CAR. Vaig poder estudiar allà i hauria pogut partir-me segon de Batxillerat. Però veient el poc que faltava m’ho vaig voler treure de sobre.
Has començat disseny d’interiors, com era el teu desig?
Sí. És un grau bastant nou que es pot fer en línia a la UNIR, Universitat de la Rioja. Ho vaig provar i sempre tindré temps si vull anar a Publicitat o Màrqueting. De moment m’agrada i a veure si té sortides, perquè amb la intel·ligència artificial tot ha canviat.
Notes que ja estàs consolidada a l’equip estatal?
Aquest any sí. Hi ha hagut treball de cohesió d’equip després dels Jocs, tancar aquella etapa amb l’antiga seleccionadora [Mayuko Fujiki]. Aquest procés ha estat clau.
Tothom parla del reportatge de 3Cat «El mètode Fuentes», en què explica com us entreneu. És tot tal com surt allà o es va edulcorar?
No, gens. Sempre dic que el que s’ha vist a la tele era el que passava. No perquè hi fossin ells, nosaltres canviàvem. L’Andrea [Fuentes, la nova seleccionadora] és tal com es veu.
Quina impressió vas tenir quan vas conèixer l’Andrea i com ha evolucionat la vostra relació?
Sempre recordaré la reunió del primer dia. Jo estava flipant. Havia comptat els dies que faltaven perquè arribés. Estava pensent «Txell, això serà un abans i un després a la sincro espanyola, viu-ho». No em creia que m’estigués entrenant.
Era la teva ídol?
Sí, totalment, com a nedadora i també quan vaig ser més gran i la veia com a entrenadora als Estats Units. Volia saber què feia ella perquè tot els sortís tan bé. La seguia per Instagram.
Ha satisfet les expectatives?
Les ha superades. Com jo volia que fos, però encara millor. És una geni, tot el que fa, ho fa bé perquè en sap i ho té a dins. És una líder nata i sap llegir les persones. Sap com d’important és la part humana, ja que sense això no hi ha resultats, ni res. A més, coreogràficament és increïble, la millor del món.
Sembla tranquil·la.
I ho és, però sempre busca com incentivar-nos i treure’ns de la zona de confort. Però sempre amb calma.
En el documental deies que no hi havia hagut cap dia en què no tinguessis ganes d’anar-te a entrenar. És així?
Cap diumenge vaig pensar que l’endemà no volia anar al CAR. En l’any dels Jocs, en canvi, sí i tenia por.
Per la pressió o perquè potser no lligaves tant amb els entrenadors?
Això darrer era una part i també per la pressió i la poca assimilació del que m’estava passant. No tenia enlloc on agafar-me per confiar-hi perquè no tenia ni idea del que feia. Tenia tanta por, inexperiència i poca seguretat, que no volia anar a entrenar-se.
Ara tens eines?
Moltes. L’Andrea sempre ens diu que més enllà d’esportistes som persones i que no val de res si sortim del CAR sense saber anar per la vida. Ens està formant en les dues vessants.
Esportivament, què t'ha demanat?
A l’inici vam fer una selecció d’acrobàcies i li vaig dir que em motivava molt i ho volia fer. Creia que podia ser el meu paper. El meu físic, sent la més baixa, ajuda, però el Dennis [González] pesa més i també salta.
No et feia por?
Sí, me’n feia, però vaig dir que m’agradava, als Jocs ho havia fet i ara ho volia aprendre bé. No m’ha exigit més del compte perquè ella sabia que jo ja ho faria. També vull recordar la Judit Requena, amb qui ho vam estar practicant l’any dels Jocs, que em va fer veure que ho podia fer llavors i agafar-m’hi per al futur.
També ha fet duets amb Lilou Lluís, qui també té 18 anys com tu, amb medalles i tot. Com ha anat?
Fa molt temps que nedem juntes i això ho facilita. Ens retroalimentem, ja que totes dues tenim moltes ganes de menjar-nos el món però hem de tenir en compte que som petites i ningú havia guanyat medalles en duo amb aquesta edat.
En el duet és molt complicat, competir contra bessones com la parella austríaca o la xinesa?
Sí, perquè fan els mateixos moviments de naixement. Nosaltres som molt semblants, però no som bessones. De tota manera, el temps ens anirà a favor.
A part de les medalles a la Copa del Món vau ser cinquenes al Mundial. Quin mèrit dones a aquest resultat?
Hi tornava a haver Rússia i tres parelles de bessones. Era molt difícil. Les austríaques només fan el duet i nosaltres fem equip i tampoc no mantenim la mateixa parella en totes les especialitats. Ens hem entrenat molt poc comparat amb elles.
A més, vau perdre l’europeu contra les italianes i després les vau superar al Mundial?
Sí, però també és cert que les puntuacions varien. Un Mundial és molt més just.
Tema de política?
Pot ser.
Lilou Lluís va guanyar medalla en un altre duet amb Iris Tió. Hi haurà rotacions?
No ho sé, però jo m’ofereixo. Lluitaré sempre perquè és un privilegi.
T'agrada més fer equip o duets?
Ostres... Totes dues. Fer equip és guai, perquè és la rutina per excel·lència i estàs amb set companyes més que tiben amb tu del carro. Però també m’ho passo molt bé fent duet amb la Lilou. No puc triar.
Com memoritzeu tantes rutines?
No és el més difícil de la sincro.
Ja m’ho penso, perquè no em veig aixecant les cames com tu.
Ja, però ho acabem fent a còpia de repeticions. La música, a més, t’ho marca molt tot. Potser sense ella costa més. A més, en el reglament hi ha elements que s’assemblen en totes les rutines.
En el Mundial solien sobreimpressionats els elements que feien a la pantalla. Creus que beneficia el vostre esport, perquè la gent el segueixi millor?
Si, perquè així el públic s’assabenta d’alguna cosa. Així qui no en sap tant pot veure si ho hem fet bé o malament a partir del color verd o vermell i anar seguint tot el que hem de mostrar.
El 2026 hi ha Europeus a París. Et persegueix, aquesta ciutat?
Sí, els agrada molt, però als meus pares els vaig dir que m’estava bé perquè tinc un bon record d’aquella piscina de Saint-Denis. A més, és a prop i no cal gastar un dineral. Després hi haurà Mundial a Budapest, que també és a prop i amb bones instal·lacions.
Seguireu la mateixa intensitat de competir en proves de la Copa del Món?
Crec que no anirem a totes perquè hi ha hagut molt desgast. Els viatges s’han de tenir en compte i hem pogut fer molt poc temps de preparació física o de muntar coreografies. Tot ha estat entrenament, competir i descans. El 2026 serà l’any més calmat de tot el cicle olímpic.
De cara a Los Angeles es manté només el duet i la competició per equips. El vostre esport no rep un bon tracte, als Jocs, amb només dues opcions per competir?
Sí, sobretot per l’exclusió del duet mixt. També falta el solo, masculí i femení, però sempre ha estat així. Ho van denegar i va ser un cop. Els nois només podran entrar a l’equip i fa ràbia. Han augmentat les proves en d’altres esports i per a nosaltres no. Caldrà seguir lluitant per als següents Jocs, a Brisbane.
En els Mundials de Singapur la teva companya Iris Tió va guanyar tres ors. S’ha trencat un sostre de vidre?
Totalment. Ha estat històric, amb el solo de l’Iris i amb els dos duets. Fins i tot serà bo que el 2026 no hi hagi Mundial per tenir un any més de marge i anar a derrotar Xina en equips i amb tot. Elles encara estan per damunt en moltes coses, però hi som a prop i acabarà passant, que les guanyarem. Hi haurà un canvi de xip en el proper Mundial.
Et veus fent el solo, en el futur?
A mi m’encanta fer solo i en gaudia molt. Amb el nou reglament és diferent. Abans era molt més artístic i ara, amb les dificultats, hi ha rutines molt dures físicament. Hi ha molts híbrids i anar a sota l’aigua. Sempre dic que m’agradaria fer un solo com els d’abans, però mai no diguis mai. De moment, però, el lloc és per a l’Iris, a qui admiro i té unes qualitats envejables.
