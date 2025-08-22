Atletisme
Esther Guerrero bat el rècord de Catalunya dels 1.500 metres a la Lliga de Diamant
La banyolina entrenada pel manresà Joan Lleonart supera un registre que estava a sis dies de fer vint anys d'antiguitat, a càrrec de Natalia Rodríguez
Redacció
L'atleta banyolina, entrenada pel manresà Joan Lleonart, Esther Guerrero ha batut el rècord de Catalunya dels 1.500 metres amb un temps de 3.59.45 la qual, evidentment, també és millor marca personal. Supera per sis centèsimes el 3.59.51 que la tarragonina Natalia Rodríguez havia fet a Rieti el 2005. En concret, faltaven sis dies perquè fes vint anys d'aquest resultat.
Guerrero, que té plaça segura per anar als Mundials de Tòquio, no ha pogut, de tota manera, ser la primera atleta de l'estat en la prova. La soriana Marta Pérez, plusmarquista espanyola, ha estat sisena amb 3.59.13, just davant d'ella.
La cursa ha estat guanyada per l'estatunidenca Nikki Hiltz, amb 3.55.94. El millor registre de Guerrero era un 3.59.73 que havia fet pocs dies enrere en la reunió de Budapest.
