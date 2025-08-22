Muntanyisme
Montserrat Jou: Un ascens pioner, femení i manresà, que fa mig segle de vida
El cim del Noshaq West, el primer d’una catalana a un pic de 7.000 metres, serà reconegut en una exposició durant la Festa Major
Cinquanta anys pot semblar una distància temporal no tan alta, però si els retrocedíssim ens trobaríem amb un món diferent. Sobretot per a les dones. Moltes de les que intentaven sortir d'allò que semblava estipulat eren criticades, atacades i, fins i tot, insultades. En aquest context, el 22 d'agost del 1975, la manresana Montserrat Jou es va convertir en la primera catalana de pujar a un cim de més de 7.000 metres. Van ser els 7.220 del Noshaq West, una muntanya a cavall entre Pakistan i Afganistan situada a la serralada del Wakhan (Hindu Kush). Aleshores la gesta potser va passar desapercebuda per als grans mitjans, però ara serà recordada durant set dies a la capital del Bages.
Dins dels actes de la festa major de Manresa, amb la col·laboració del seu ajuntament, del de Sant Salvador de Guardiola, l'associació cultural La Guíxola i l'organització del Centre Excursionista de la Comarca de Bages, l'exposició "Les dones a la muntanya" farà un tribut a Jou i a totes les que la van precedir per arribar a aquell moment. La mostra s'inaugurarà el proper dia 1 de setembre a les set de la tarda i restarà oberta fins al següent diumenge, el dia 7, en horari de 17 a 20 hores a la sala de la Plana de l'Om.
Unes vacances
Un dels que han ajudat a muntar l'exposició és una llegenda del muntanyisme de casa nostra com Ton Bahí, entre moltes altres coses cap de l'expedició manresana que va conquerir l'Everest l'any 2000. Per mostrar com es tenia de menys tot el que no es feia a Barcelona en aquella època recorda, a tall d'anècdota, que "quan jo anava a les reunions de la federació catalana, quan acabàvem sempre hi havia algú que comentava 'i ara has de fer tot aquest camí cap a Manresa'", com si fos una realitat llunyana, l'altra punta del món.
Per això, segurament, al rovell de l'ou de l'alpinisme no es coneixia el potencial de muntanya que hi havia a la Catalunya central, de la qual va sortir Jou. Ja havia participat en moltes expedicions i durant la seva carrera, va compaginar la maternitat de quatre fills amb l'escalada, la qual cosa li provocava crítiques. Era successora de gent com Teresa Mestre, primera catalana que va pujar a l'Aneto; Carme Bernat, que va ascendir al Cavall Bernat el 1941; o Maria Antònia Simó, qui va obrir desenes de vies a Montserrat, Pedraforca o els Pirineus.
Bahí rememora que "la gesta de pujar a un cim de 7.000 metres va ser menystinguda perquè la van anar a fer aprofitant unes vacances, sense pressupost, ni sense patrocinadors, ni sense res". L'Hindu Kush, a l'oest del Karakoram, on hi ha el K2, i encara més de l'Himàlaia, no és tan coneguda. "Ara costa molt que et donin permisos per ascendir-hi per la situació a Afganistan i a Pakistan". Aleshores, però, l'expedició de la Montserrat hi va arribar i ella va pujar al Noshaq West en la que va ser l'ascensió femenina més remarcable de l'època.
Segons Bahí, "el 75 va ser un gran any per a l'escalada femenina, ja que la japonesa Junko Tabei es va convertir en la primera dona de pujar a l'Everest també durant aquells mesos". Els reductes testosterònics encara les titllaven d'excèntriques, solterones, estèrils i lesbianes, com si aquest darrer hagués de ser un insult. Elles, però, van obrir una via que es recordarà a còpia d'unes imatges que, per a Bahí, "han de servir perquè el talent femení que avui en dia vol fer muntanya es pugui emmirallar en referents".
