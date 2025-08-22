Futbol

Queralt Torradeflot debuta dissabte a la lliga suïssa amb el Rapperswill-Jona

La centrecampista berguedana ha deixat el Venècia i arrencarà la competició davant del Grasshopper

Queralt Torradeflot, rebuda a les files del Rapperswill-Jona

Queralt Torradeflot, rebuda a les files del Rapperswill-Jona / @fcrj_frauen_offiziell

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

La jugadora berguedana Queralt Torradeflot, que fins la temporada passada actuava al Venècia, de Segona italiana, debutarà aquest dissabte a la lliga suïssa de la màxima categoria a les files del Rapperswill-Jona. El partit serà al camp de Grasshopper de Zuric, a partir de les sis de la tarda. La temporada passada, el nou equip de la catalana es va salvar del descens a la promoció i ara intentarà millorar la posició en una competició que està formada per deu equips i que la temporada passada va guanyar el Young Boys de Berna, empatat a punts amb el Basilea.

La jugadora, de 28 anys, s'ha mostrat contenta d'aquesta nova fase de la seva carrera esportiva en un país que va viure amb molta intensitat la darrera Eurocopa i que va augmentant el seu potencial.

El conjunt helvètic destaca, en la presentació, el passat de la jugadora al futbol base del Barça i a l'Europa i que "amb la seva tècnica, visió de joc i excel·lent joc de passada portarà les regnes del nostre centre del camp en el futur" immediat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents