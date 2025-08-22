Futbol
Queralt Torradeflot debuta dissabte a la lliga suïssa amb el Rapperswill-Jona
La centrecampista berguedana ha deixat el Venècia i arrencarà la competició davant del Grasshopper
La jugadora berguedana Queralt Torradeflot, que fins la temporada passada actuava al Venècia, de Segona italiana, debutarà aquest dissabte a la lliga suïssa de la màxima categoria a les files del Rapperswill-Jona. El partit serà al camp de Grasshopper de Zuric, a partir de les sis de la tarda. La temporada passada, el nou equip de la catalana es va salvar del descens a la promoció i ara intentarà millorar la posició en una competició que està formada per deu equips i que la temporada passada va guanyar el Young Boys de Berna, empatat a punts amb el Basilea.
La jugadora, de 28 anys, s'ha mostrat contenta d'aquesta nova fase de la seva carrera esportiva en un país que va viure amb molta intensitat la darrera Eurocopa i que va augmentant el seu potencial.
El conjunt helvètic destaca, en la presentació, el passat de la jugadora al futbol base del Barça i a l'Europa i que "amb la seva tècnica, visió de joc i excel·lent joc de passada portarà les regnes del nostre centre del camp en el futur" immediat.
- Adeu al para-sol: el nou invent que fa ombra a quatre persones arriba a les platges espanyoles
- Una família del Bages passa 10 hores en alta mar per la desaparició d'un tripulant del seu creuer
- «Si no s’hi fa alguna cosa, el Passeig entrarà en decadència»
- Tres ferits un accident entre un cotxe i un camió que obliga a tallar la C-16 a Cercs
- L'adeu al manresà Pep Farrés, que va morir sobtadament als 63 anys
- La comissaria dels Mossos inundada i la piscina tancada: els efectes de la forta tempesta a la Seu d'Urgell
- Una dona en estat greu arriba a l'hospital gràcies a haver estat evacuada en autoescala a Manresa
- Fa 15 anys que aterra dos pobles de la Garrotxa: crema garatges, agredeix treballadors i fereix el bestiar