Ciclisme
El belga Philipsen és el primer líder d'una Vuelta que passarà per la Cerdanya i l'Alt Urgell
La cursa travessarà per Alp, Bellver i la Seu camí d'Andorra dijous vinent i vorejarà la capital de l'Alt Urgell l'endemà en direcció a Aragó
L'esprintador belga Jasper Philipsen (Alpecin) s'ha convertit en el primer mallot vermell de la Vuelta Ciclista a Espanya, que ha arrencat a Itàlia i que viurà les quatre primeres jornades entre el país transalpí i França. La cursa tindrà un doble pas efímer per la regió central entre dijous i divendres.
Així, en l'etapa del dia 28, se sortirà d'Olot i s'arribarà a l'estació de Pal, a Andorra. En el tram final del recorregut, es travessarà la Cerdanya d'est a oest, després de la collada de Toses, amb pas per Alp, Bellver i Martinet abans de travessar la Seu d'Urgell de camí cap al principat. L'endemà, divendres 29, la comitiva sortirà de terres andorranes, vorejarà la capital alt-urgellenca per l'oest i passarà per Castellciutat i Montferrer en direcció al port del Cantó. La jornada finalitzarà a l'estació aragonesa de Cerler.
Abans, però, falten cinc etapes, les de l'estranger i la contrarellotge per equips de dimecres a Figueres. La jornada inicial, entre Torí i Novara, al Piemont, no ha tingut gaire moviment i per l'orografia del terreny ja es veia a venir que seria molt probable un esprint massiu. Una escapada de sis homes estava condemnada a ser neutralitzada, tot i que l'asturià Hugo de la Calle (Burgos) ha intentat allargar-la.
Així, en l'arribada, l'Alpecin ha dut ben guardat Philipsen fins al darrer quilòmetre i aquest ha derrotat sense problemes l'anglès Ethan Vernon (Israel) i el veneçolà del Movistar Orluis Aular. Aquest diumenge es disputa la segona etapa, entre Alba i Limone Piamonte, de 159,6 quilòmetres, i meta en un port de segona categoria.
