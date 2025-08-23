Futbol/Amistós
El CE Manresa suma una nova golejada al Congost i afronta el tram final de la pretemporada (4-0)
Els blanc-i-vermells culminen el bon joc de la primera part amb quatre gols a la segona
El CE Manresa ha sumat una nova golejada al Congost, aquesta vegada contra el Castelldefels, equip de Lliga Elit, per 4 a 0, i afronta ara els dos darrers partits de la pretemporada. Els blanc-i-vermells han culminat una primera part marcada pel bon joc però pel poc encert de cara a porteria, amb quatre gols a la segona. Els han fet Ayoub, Moha Ezzarfani, Matheus i Buenavida.
Bamta Bande ha tornat a l’onze inicial blanc-i-vermell després de perdre’s els dos darrers partits per una lesió a l’isquiotibial. Aleix Díaz i Àlex Iglesias continuen amb els seus processos de recuperació.
Malgrat que la primera part ha acabat amb empat a zero, el CE Manresa ha fet prou mèrits per avançar-se al marcador. N’ha tingut, pel cap baix, quatre de molt clares. Dues rematades de cap de Matheus, que ha estat un maldecap en les accions de pilota aturada, un xut des de molt lluny, però potent i col·locat, de Matovu, i dues grans accions col·lectives.
La primera d’elles ha arribat només començar, al minut 2, fruit de la contemporització de Manel Montoya en la sortida de pilota i de l’acceleració posterior de Badr, el seu acompanyant en un doble pivot que ha deixat molt bones sensacions. A continuació, ha rebut Moha Ezzarfani enganxat a la banda esquerra i aquest ha trobat Ayoub dins l’àrea. El xut del davanter l’ha enviat un defensor a córner.
La segona acció, que ha acabat amb el mateix desenllaç, ha vingut quan més li estava costant al CE Manresa, encallat i sense trobar solucions en atac. Llavors, han tornat a aparèixer Manel i Badr per aclarir el joc. Aquest cop, Montoya ha abandonat la seva posició habitual i s’ha col·locat entre línies, esperant una passada d’algun company per donar ritme a l’acció. L’ha trobat Nico Olmedo, i, d’esquena a la porteria, el migcentre ha combinat amb Badr. Aquest ha descarregat a la banda dreta per Bamta, que ha encarat, ha centrat, i Moha ha provat el xut, que ha acabat a córner. A l’altre costat, el Castelldefels només ha arribat una vegada amb perill. L’extrem Mario Gerbolés s’ha esmunyit entre Matheus i Matovu, els ha guanyat en una cursa a camp obert i ha provat de sorprendre Pulido. No ho ha permès el capità, atent, que ha salvat els seus amb una gran aturada.
Trullàs ha modificat el dibuix a l’inici de la segona part. Ha optat per eliminar el tercer migcampista i sumar un segon davanter. L’escollit per ocupar la posició ha estat Momoh, que ha acompanyat Ayoub. També han entrat Falgueras per Matovu, Toni Badia per Munells, Joel Montero per Bamta i Quim Borràs per Pulido.
Abans dels deu minuts, i després de dominar íntegrament des de l’inici de la segona meitat, el CE Manresa ha marcat el primer gol. L’ha fet Ayoub, que ha aparegut al primer pal per rematar una centrada de Joel Montero. Al cap de poc, Ezzarfani ha fet el segon, de falta directa. Ja n’havia fet un en el darrer partit davant el Cubelles. Han tancat la golejada Matheus, que s’ha tornat a alçar per sobre tothom i, aquest cop sí, ha enviat la rematada al fons de la xarxa, i el juvenil Buenavida, que suma el seu segon gol amb el primer equip del CE Manresa.
Amb aquesta victòria, el conjunt de Sergi Trullàs afronta el tram final de la pretemporada i s’acosta a l’inici de la competició oficial. Els darrers amistosos de la fase de preparació els jugaran dimecres que ve, en la visita al camp del filial del CE Sabadell, i diumenge, en el partit de la presentació oficial de la plantilla que es disputarà al Congost. El rival serà la UD San Mauro.
