Hoquei patins

La santvicentina Alba Ambròs jugarà la final de la GoldenCat contra Portugal

La selecció catalana femenina apallissa Alemanya i jugarà el partit decisiu aquest diumenge, a les 14.30 hores, contra un rival amb qui va empatar a la primera fase

Alba Ambròs, a la dreta, abraçada amb les companyes

Alba Ambròs, a la dreta, abraçada amb les companyes / FC Patinatge

Jordi Agut

Jordi Agut

Manresa

La jugadora de Sant Vicenç de Castellet Alba Ambròs, actualment a les files del Montreux suís, i les seves companyes s'han classificat per a la final de la GoldenCat femenina, el torneig internacional que aquests dies es disputa a Cerdanyola del Vallès, després d'apallissar Alemanya per 7-1 en la tercera jornada. Ambròs ha repartit dues assistències en un partit que ha tingut com a clara protagonista Nara López. La jugadora del Palau ha anotat en sis ocasions i l'altre gol ha estat aconseguit per Txell Gimeno, del Bembibre.

El rival en la final d'aquest diumenge, a les 14.30 hores, serà Portugal, en una repetició del primer partit del torneig, saldat amb empat a tres gols i un gol de la bagenca. En l'altre partit de la competició, Catalunya s'havia imposat a França amb un altre 7-1. Les lusitanes, per la seva banda, van derrotar les alemanyes per 2-6 i les franceses per 1-13.

