El surienc Josep Garcia capitanejarà l'equip estatal als Sis Dies d'Enduro d'Itàlia

El campió del món buscarà el seu cinquè títol individual, tot i que es tracta d'una competició d'equips en què els espanyols busquen millorar el bronze de l'any passat

Josep Garcia va ser el banderer espanyol en la inauguració

Josep Garcia va ser el banderer espanyol en la inauguració / RFME

Jordi Agut

Manresa

El surienc Josep Garcia és, avui en dia, el millor pilot del món de la seva especialitat i la màxima atracció dels Sies Dies d'Enduro, que arrenquen diumenge a Bèrgam, a la Llombardia, i duren fins divendres vinent. El bagenc, que també lidera l'actual campionat d'EnduroGP i d'Enduro1, buscarà el seu cinquè triomf absolut individual en aquesta prova. El problema és que els Sis Dies són una competició per països i els seus companys, d'una formació molt rejovenida, hauran d'intentar estar a l'alçada de les circumstàncies per repetir o millorar el bronze de l'any passat a Galícia.

Josep Garcia, a la dreta del tot de la foto, lidera la representació espanyola

Josep Garcia, a la dreta del tot de la foto, lidera la representació espanyola / RFME

A més, enguany l'equip estrena seleccionador de casa nostra. El nargonès Jaume Betriu, que va formar part de la selecció que va ser tercera el 2024, va deixar de competir per dirigir els seus excompanys. L'equip absolut, de quatre corredors, el completen l'asturià Julio Pando i els andalusos Sergio i Alejandro Navarro. El primer de tots dos és prou conegut per haver quedat campió del món júnior i per haver guanyat una edició de la popular EnduRoc de Les Comes.

Espanya encara no ha guanyat mai aquesta competició i hi ha esperances que, de la mà del pilot més destacat de l'actualitat, aquesta pugui arribar. Qui defensarà el triomf és el potent combinat francès, liderat per Théophile Espinasse, habitual competidor, tot i que sense opcions, de Garcia en Enduro1. També cal tenir en compte els amfitrions, els italians, amb l'excampió del món Andrea Verona i els Estats Units, segons el 2024.

La competició va tenir una cerimònia inaugural pels carrers de Bèrgam i, paral·lelament, també es disputarà la competició júnior amb una formació totalment catalana, amb Àlex Puey (Gandesa), Albert Fontova (Valls) i Yago Domínguez (Montornés del Vallès).

