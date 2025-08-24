Catalunya, amb la santvicentina Alba Ambròs, subcampiona de la GoldenCat

El combinat català cau davant Portugal a la tanda de faltes directes

La final ha acabat amb empat a 3 gols

Les jugadores de la selecció catalana s'abracen abans de la tanda de faltes directes

Les jugadores de la selecció catalana s'abracen abans de la tanda de faltes directes / Arxiu

Ton Badia Lloret

Manresa

La selecció catalana, que ha comptat amb la presència de la santvicentina Alba Ambròs (Montreux) a les seves files, ha quedat subcampiona de la GoldenCat que s’ha disputat a Can Xarau, Cerdanyola del Vallès, després de caure a la tanda de faltes directes davant Portugal. La final ha acabat amb empat a tres. L’únic gol català dels llançaments l’ha fet Nara López (1 a 2).

Les seleccions de Catalunya i Portugal han arribat a la final després de ser les clares dominadores de la competició. Totes dues van vèncer França i Alemanya de manera contundent a la fase de grups i van empatar a tres gols en l’enfrontament directe.

La final, que ha acabat amb el mateix resultat, no ha començat de la millor manera pels interessos catalans. Portugal s’ha avançat amb un gol matiner de Leonor Coelho i ha obligat Catalunya a remar a contracorrent. Malgrat que Fontdeglòria ha empatat, de penal, en els darrers instants de la primera part, altra vegada Coelho ha posat per davant les seves en el tram inicial de la segona.

Ha capgirat el marcador l'equip català en els últims deu minuts de partit. Joana Xicota ha igualat el marcador i Alba Ambròs ha fet el 3 a 2 quan quedava poc més de quatre minuts pel so de la botzina final. Semblava que el combinat de Josep Maria Barberà revalidaria el títol que va aconseguir l'any passat, però les portugueses no han abaixat els braços i han fet el 3 a 3. La mateixa Santos ha estat l'encarregada de transformar l'últim llançament de la tanda de faltes directes i ha allunyat Catalunya de la seva tercera GoldenCat.

El combinat masculí, tercer

En paral·lel a la final femenina, la selecció masculina s’ha penjat la medalla de bronze després d’imposar-se a Itàlia per 6 a 5 en el partit pel tercer i quart lloc. Hi han participat Marc Carol i Roger Bars, jugadors de l’Igualada Rigat HC. Els gols catalans els han fet el mateix Bars, Sergi Folguera (2), Marc Julià, Jordi Badia i Aleix Marimon.

