Hoquei patins
Doble triomf de la regió central a la versió Youth femenina de la Golden Cat
La manresana Ona Graells, del CP Manlleu, i la portera cubellenca de l'Igualada HC Paula Bautista s'enduen el títol a Cerdanyola
La jugadora manresana del CP Manlleu Ona Graells i la portera cubellenca de l'Igualada HC Paula Bautista han format part de l'equip de Catalunya que s'ha endut la victòria en la Youth Golden Cat, la competició que ha tingut lloc els darrers dies a Cerdanyola del Vallès en paral·lel amb els tornejos absoluts masculí i femení.
Catalunya es va imposar en la final l'equip amfitrió, el Cerdanyola, per 3-0, amb dos gols de Mar Vila, jugadora del Salt, i un d'Ona Berent, del Vila-seca. Les catalanes ja havien vençut el Cerdanyola a la primera fase per 4-1 i no havien tingut problemes per accedir a la final amb sengles pallisses a Alemanya per 13-2 i a Anglaterra per 13-0. Graells va anotar dos cops en aquest partit.
El combinat campió és el mateix que va ser víctima d'una polèmica en el darrer campionat estatal per autonomies, disputat a Bilbao, quan va ser sancionat excessivament per portar un casc que no s'adequava amb aquell amb què té contracte la federació espanyola. Una conxorxa entre els rivals, Galícia i el País Valencià, va deixar fora les catalanes, molt superiors, de les semifinals. Curiosament, en aquesta Golden Cat alguns dels rivals, com Alemanya, jugaven sense casc.
