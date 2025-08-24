Motociclisme
Josep Garcia es posa líder i fa que Espanya sigui quarta en l'arrencada dels Sis Dies d'Enduro
El surienc supera una caiguda i un inici amb dubtes i la formació estatal és a 23 segons del tercer lloc
El pilot surienc Josep Garcia (KTM) és el líder en la classificació escratx dels Sis Dies d'Enduro després de la primera jornada, disputada aquest diumenge al voltant de Bèrgam. Aquesta competició, però, és per equips i la formació estatal ha finalitzat el dia inaugural en quart lloc a 23 segons del podi, que ara mateix ocupa Suècia i que és la mateixa posició que va obtenir el combinat estatal l'any passat a Silleda, a Galícia.
Garcia explicava, després de la jornada, que "al matí ha plogut moltíssim i ha estat molt estrany, ja que alguns dels favorit sortien molt aviat i d'altres, molt tard. Per això no tenies gaire idea de si anaves bé o no". De fet, després del tram de Palosco, el primer del dia, Garcia era tercer darrere de dos italians, Samuele Bernardini (Honda) i Andrea Verona (Gas Gas), però només amb deu segons perduts.
Ell mateix aclaria que a partir d'aquí s'ha trobat bé i ha anat liderant la competició. De fet, en el segon tram, el de Gandosso 2, ja s'ha posat primer i també ha guanyat el següent, el de Zandobbio, en el qual s'ha posat per davant de tota l'armada francesa. Leo le Quere (TM), Bruno Blanjoue (Honda), Julien Roussaly (Sherco) i Théophile Espinasse (Sherco) s'han situat entre el segon i el cinquè, atorgant un còmode lideratge a l'equip del seu país.
En el retorn a Palosco, Garcia ha quedat segon, a Gandosso, setè i ha estat en la darrera especial, el segon pas per Zandobbio, que "creuant un riu he aixecat massa la roda, se m'ha enganxat la part de fora i he sortit disparat endavant. Per sort no m'he fet res, però he perdut uns vint segons a aixecar-me. Em sap greu, perquè hauria pogut donar un millor resultat a l'equip, però ens mantenim primers i quarts en el total i ara cal encarar amb força el segon dia".
En realitat, Garcia va entrar a 17 segons de Verona en el tram i n'hi van quedar poc més de renda respecte Le Quere, que és segon, i el propi Verona, tercer a 19.
Del 17 en avall
La posició d'Espanya, de la qual aquest any el nargonès Jaume Betriu és el seleccionador, no és millor perquè la resta de companys de Josep Garcia no s'han pogut situar ni entre els quinze primers. El millor ha estat el sevillà Sergio Navarro (Husqvarna), 17è a 1.03. Ha estat setè i sisè en els trams 2 i 3, però després ha tingut problemes i s'ha enfonsat. L'asturià Julio Pando (Beta) és 32è, a 1.33, amb un sisè lloc en el primer pas per Gandosso 2. Finalment, el germà de Sergio, Alejandro Navarro (Gas Gas), ha quedat 35è, a 1.39, amb un vuitè lloc també al segon tram.
D'aquesta manera, després del primer dia de competició, França és líder, amb 2.11.24 i té 34 segons d'avantatge sobre Itàlia i 1.45 respecte de Suècia, liderada per Mikael Persson (Triumph), habitual rival de Garcia en Enduro1. Els escandinaus tenen 23 segons sobre Espanya i aquesta en treu 13 més als Estats Units, plata l'any passat i que ara és cinquè.
En la competició júnior, els tres catalans que formen l'equip espanyol són cinquens, en el mateix segon que els quarts i a 1.27 del podi, que ara ocupa Austràlia. Itàlia i França són els dos primers. Àlex Puey (Rieju), de Gandesa, és desè; Yago Domínguez, de Montornès, dotzè i Albert Fontova (Gas Gas) de Valls, catorzè.
