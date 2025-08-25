Futbol sala | 46è Trofeu Les Codines
El Covisa Manresa es presenta davant el Peníscola de Primera Divisió
El partit, que es disputarà demà a les 20h al Pujolet, correspondrà al 46è Trofeu Les Codines
L’entrenador Antonio Mesa explica que “més enllà del resultat final, és una oportunitat per continuar amb la nostra preparació i competir al màxim nivell davant un rival d’altíssima exigència”
El Covisa Manresa farà, demà a les 20h del vespre, la presentació de la plantilla del primer equip davant el Peníscola, equip de Primera Divisió. El partit serà el corresponent a la 46a edició del Trofeu Les Codines. L’entrenador de l’entitat blanc-i-vermella, Antonio Mesa, en unes declaracions a Regió7, ha explicat que “l’enfrontament, que va més enllà del resultat final, és una oportunitat per continuar amb la nostra preparació i competir al màxim nivell davant un rival d’altíssima exigència”.
El primer equip del club blanc-i-vermell va tornar als entrenaments dilluns passat i aquest cap de setmana ha fet una estada conjunta a Berga, “una experiència molt positiva que ens ha permès conèixer-nos més enllà de la pista, agafar confiança amb les cares noves i treballar de més a prop amb l’equip tècnic”, ha valorat l'entrenador, que ha afegit que “hem aprofitat per continuar amb el treball físic propi de l’inici de la preparació, però ja hem incorporat els primers aspectes tàctics del joc”. Amb tot, “puc dir que estic molt content amb el grup que hem confeccionat. Crec que tenim una plantilla amb molt de talent, futur al davant i complementada per uns jugadors més veterans i amb experiència a la categoria”, ha dit Mesa.
La plantilla del Covisa estarà formada per catorze jugadors: els renovats Blasco, Mellado, Ambrós, Aaron, Mujal i Asis, que Mesa ha explicat que són “un bon punt de partida pel grup que aspiro a construir perquè són jugadors que estan molt compromesos amb l’equip, que senten els colors i que m’han demostrat que tenen ganes de començar la nova temporada”; pels retornats Marc Cella i Aleix Pérez, dos jugadors formats a les categories inferiors i que van deixar el club l’estiu passat, així com Héctor Pastor ‘Checa’, que també ha passat per la base del Manresa i que torna després de sis anys al planter del FC Barcelona; per Xavi Carrillo, que fa el salt al primer equip des del juvenil A; i per les cares noves de Rafyta, Abdel Boufous, Àlex Llucià i Jordi Sànchez.
De cara la temporada que ve, Mesa ha explicat que “crec que afrontem un any per treballar de valent i aconseguir objectius que vagin més enllà dels resultats a la classificació. Penso que tenim una bona oportunitat per construir un equip guanyador i una identitat com a club. A partir d’aquí, veurem com s’adapten els nous fitxatges i el nivell que tenim”.
De moment, el primer repte serà davant d’un dels millors equips en l’àmbit estatal, el Peníscola, vigent campió de la Copa d’Espanya i primer classificat de la fase regular de Primera Divisió. Tot i que Mesa el considera “un partit molt difícil si només ens centrem en el marcador final", també diu que "intentarem aplicar els aspectes que hem treballat fins ara i donar el nostre màxim nivell des del primer minut i fins a la botzina final”. Així, per remota que sigui la possibilitat de victòria, el Covisa provarà de revalidar el títol que va aixecar la temporada passada en un grandíssim duel davant el Sala 5 Martorell, conjunt de la categoria de plata. També disputaran el partit els tres juvenils que faran la pretemporada amb el grup: el terrassenc David Terrats, el cerverí Cristian Cañal i el castellarenc Edgar Ballesteros.
El president del Covisa Manresa, Pere Joan Pusó, ha explicat, també a Regió7, que "hi ha molta expectació posada en la presentació de l'equip perquè fa anys que no hi havia tantes cares noves. A més, al davant hi haurà un gran equip. Esperem que el pavelló del Pujolet gaudeixi d'una molt bona entrada".
- Marc Bernal es diverteix a la festa de Navàs en una matinada moguda amb diverses baralles amb ferits
- Una sentència condemna Sant Joan de Vilatorrada a pagar 255.500 euros a un veí per fer servir els seus terrenys com a pàrquing d'una escola
- L'arribada d'una nova Dana posa en alerta Catalunya
- Forestals bagencs i moianesos a Zamora expliquen la seva experiència: «Ens sentim més valorats aquí que a Catalunya»
- La desaparició que va obligar a aturar a Turquia el creuer de la família del Bages ha estat la segona mort al vaixell
- Xènia Vilella, dietista:'Aliments tan saludables com l'oli o els fruits secs mai tindran una puntuació alta a Nutriscore perquè els greixos tenen més calories
- Un guaita català va ajudar a frenar l'incendi de Zamora amb el seu mòbil i el seu 'smartwatch
- Els últims dies de la Fonda Domingo de Lles