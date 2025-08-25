Motociclisme / Sis Dies d'Enduro
Josep Garcia s’imposa en els sis trams i és més líder en l’escratx
L'actuació del pilot surienc no evita que Espanya passi de la quarta a la sisena posició
Redacció
El pilot surienc Josep Garcia s'ha imposat en els sis trams de la segona jornada dels Sis Dies Internacionals d’Enduro, que es disputen a Bèrgam (Itàlia), del 24 al 29 d'agost. Amb tot, la gran actuació de Garcia no ha evitat que l’equip espanyol hagi caigut de la quarta posició en què havia acabat a la primera jornada a la sisena, per darrere d'Itàlia, Suècia, Austràlia, França (líder el primer dia) i els Estats Units.
Tot i que la competició és per equips, en l’apartat individual el pilot surienc ha ampliat el seu lideratge, després de l’enfonsament del francès Leo Le Quere, segon el primer dia, i que ha acabat la jornada de dilluns en el lloc 18è. Segon és ara l’italià Andrea Verona, a 31.30.
Dels companys de Josep Garcia, només el sevillà Sergio Navarro ha aconseguit pujar una posició i passar de la dissetena a la setzena. En canvi, tant el seu germà Alejandro Navarro com l’asturià Julio Pando han empitjorat la seva classificació. Alejandro Navarro ha passat de la trenta-cinquena a la quaranta-setena, mentre que Pando ha anat de la trenta-dosena a la seixanta-unena.
La segona jornada s'ha disputat pels mateixos trams del Palosco, Gandosso i Zandobbio, que els pilots han hagut de passar en dues mànegues. El seleccionador espanyol és el nargonès Jaume Betriu. Espanya és a 3:22.30 dels italians i a 1:24.15 del podi.
