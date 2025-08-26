El nou Covisa Manresa ofereix una bona imatge contra el Peníscola (4-7)
L’equip dirigit per Antonio Mesa es presenta davant la seva afició al Pujolet amb un bon partit contra un rival de Primera Divisió, que demostra a la primera part les dues categories de diferència entre els dos equips
El nou Covisa Manresa ha perdut 4 a 7, però ha ofert una bona imatge contra el Peníscola en el 46è Trofeu Les Codines. L’equip dirigit per Antonio Mesa s’ha presentat davant la seva afició al Pujolet amb un bon partit contra un rival de Primera Divisió, que ha demostrat a la primera part les dues categories de diferència entre els dos equips.
L’entitat bagenca ha afrontat, aquest vespre, el partit de presentació de la plantilla per a la temporada 2025/26 davant una afició que ha omplert a vessar les graderies del pavelló del Pujolet. Així, s’ha complert amb escreix la previsió que va fer el president del club, Pere Joan Pusó, a Regió7, quan va dir que “com que és un any amb tants canvis, sembla que hi ha una gran expectació posada en l’equip”.
La plantilla està formada per catorze jugadors; sis renovacions i vuit fitxatges. En aquest sentit, continuen un any més Asis, Blasco, Mellado, Ambrós, Aaron i Mujal. A més, tornen al club tres jugadors formats a les categories inferiors: Aleix Pérez i Marc Cella, que van marxar l’estiu passat, i Héctor Pastor ‘Checa’, que ha estat sis anys al planter del Barça. També s’incorporen quatre cares noves: Jordi Sànchez, Àlex Llucià, Abdel Boufous i Rafita, i Xavi Carrillo fa el salt des del juvenil manresà. L’equip tècnic, també completament renovat, el formaran Antonio Mesa, Jairo Molero, Toni Charneco i Arnau Rovira.
L'equip convidat al 46è Trofeu Les Codines ha estat el Peníscola, un autèntic equipàs. Es tracta del vigent campió de la Copa d’Espanya i del primer classificat de la fase regular de Primera Divisió del curs passat. A les seves files, hi ha el fill del president del Covisa, Gerard Pusó, que actua de segon entrenador, el fisioterapeuta calafí Pere Molina, i els exjugadors manresans Àlex Cervera i Víctor Pérez.
El primer quintet del Covisa d'Antonio Mesa l'han format Cella, Ambrós, Asis, Aaron i Abdel. No han tingut una tasca senzilla. El Peníscola ha sortit amb tot, pressionant molt amunt i disposat a dominar en tot moment. I s’ha avançat al minut 1, per mitjà de Pablo Muñoz. Ha ampliat la diferència al tres, amb gol de Juanico, al cinc, d’Araya, i al nou, de Lucas Flores. Tot i els quatre gols encaixats, Cella ha deixat diverses aturades de mèrit.
A l’altre costat, el Covisa ha arribat tres vegades. Una acció individual de Mujal pel costat dret, que ha acabat amb un xut massa tou per sorprendre Gus; una altra d’Abdel, que ha estat a punt de rematar una passada verinosa des de dins l’àrea contrària, i, més tard, amb l’entrada d’Aleix Pérez i Llucià, la més clara. El masquefí ha estat a punt de batre Gus amb un xut per baix, dirigit al primer pal. Llàstima, però, que el porter ha tret una mà tant inesperada com salvadora.
Amb tot, la primera part ha estat d’altíssimes revolucions. El conjunt visitant ha tingut opcions d'acabar-la amb més avantatge. Ha xutat cinc vegades al pal i ha perdonat un penal. També el Covisa s’ha topat amb la fusta. Ho ha fet Mujal, després d’un refús a un xut de Checa en una jugada d’estratègia. No ha semblat pas el partit de presentació dels dos equips. El Covisa hi ha arribat amb només una setmana d’entrenaments. El Peníscola, per la seva banda, ho ha fet més rodat. Va començar la pretemporada fa tres setmanes.
La segona part ha començat de la millor manera pels interessos bagencs. Llucià ha marcat un gran gol després d’una jugada de combinació. Ha xutat des del costat dret, creuat, amb poc angle però amb potència, i ha sorprès Àlex. A més, en els minuts següents, els blanc-i-vermells han estat capaços d’encadenar diverses possessions llargues.
Amb el pas dels minuts, el Peniscola ha recuperat el control i el Covisa ha tornat a defensar-se a camp propi, esperant recuperar per sortir a la transició ràpida. Amb aquestes, Elías ha xutat al travesser des de molt lluny. Ho ha tornat a intentar poc després, i s'ha tornat a xutar a la fusta, però la pilota ha acabat al fons de la xarxa.
El Covisa ha fet el segon gol en els deu minuts finals de partit, després d'una gran acció defensiva de Mujal, que ha recuperat a camp propi i ha sortit a la transició sense pensar-s’ho. Ja dins l’àrea, ha esperat la incorporació de Checa, que només l’ha hagut d’empènyer. Poc després, Asis ha fet el 3 a 5 des del doble penal. El Peníscola ha certificat la victòria amb dos gols més I Abdel ha tancat el 46è Trofeu Les Codines amb el 3 a 7 final.
Més enllà del resultat final, prou ajustat per com ha començat, el partit ha estat una bona oportunitat per veure els primers passos del nou Covisa Manresa. També han estat positives les bones versions de Mujal, que s’ha reivindicat com un jugador a tenir en compte amb diverses accions de mèrit, inclòs un pal i una assistència, i els detalls de qualitat d’Aaron, presents en qualsevol escenari. Fins i tot davant d’un equip d’aquesta categoria.
