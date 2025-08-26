Bàsquet/Tercera FEB
El Monbus CB-Igualada aposta per la continuïtat
El conjunt de Víctor Belenguer buscarà aprofitar l’impuls inicial d’una plantilla que ja es coneix per sorprendre i mirar cap amunt
El Monbus-CB Igualada ha renovat per complet la plantilla del passat curs per afrontar amb garanties la nova temporada a Tercera FEB. La formació anoienca partirà amb un lleuger avantatge en els primers compassos de la competició pel fet de disposar de tot un equip que ja es coneix. Una circumstància ha de contribuir a donar la sorpresa i mirar cap amunt.
Així doncs, continuen Carles Fons, Edu Tejero, Miquel Benito, Marc Bernadí, Lluc Sala, Arnau Baltà, Bernat Enrich, Sergio Quintana, Miquel Aliaga, Arnau Cumelles i Arnau Latorre.
En el passat exercici, els de Víctor Belenguer van acabar sisens, amb un balanç de 14 victòries i 12 derrotes. Per aquesta temporada, «el primer objectiu serà mantenir la categoria», reconeix el tècnic a Regió7.
L’Igualada competirà al grup C-A i haurà de fer front a rivals d’entitat com el descendit Ibersol Tarragona o els potents Tibu-Ron Castelldefels o Sandá CB L’Hospitalet.
Han pujat a la quarta categoria estatal i també seran rivals dels igualadins l’UE Sant Cugat-Occident, el Flanignan Calvià, el Pujol Mollerussa i el Letra Corporea Barbastro.
«Semblava que amb la creació de la lliga U, la Tercera FEB perdria nivell, però ha quedat un grup més complicat i exigent. A més, els que han ascendit tenen força recursos econòmics», ha valorat Belenguer.
Sobre una de les principals novetats de la competició, el servei ràpid des de camp defensiu, considera que ·és molt bona idea i hem de veure com s’executa i si es pot fer a totes les pistes. És positiu, però delicat alhora per veure com es podrà dur a terme».
El conjunt de la capital de l’Anoia debutarà a casa contra l’Alfindén CB el dissabte 4 d’octubre a 2/4 de 7 de la tarda. El primer desplaçament els portarà al feu de l’UE Sant Cugat el diumenge 12 a 2/4 de 7 de la tarda.
Abans, els de l’Anoia competiran a la 44a Lliga Nacional Catalana 3a FEB, on han quedat enquadrats en el grup 3 amb el CB Navàs Viscola i el CB Esparreguera.
Aquesta competició comptarà amb un total de 19 clubs, arrencarà amb una fase prèvia de 5 grups de 3 equips i 1 grup de 4 equips. La fase prèvia consistirà en una lligueta de tots contra tots, a una volta, que es disputarà les jornades de l’11, 13-14 i 20-21 de setembre.
Els primers classificats de cada grup, juntament amb els dos millors segons classificats disputaran la fase final (quarts de final, semifinals i final). Els quarts de final estan previstos per al divendres 26 setembre, a partit únic, a pista de l’equip millor classificat; mentre que la Final a Quatre es jugarà el cap de setmana del 27-28 de setembre, amb seu i horari encara pendent per determinar.
