Motociclisme / Sis Dies d'Enduro
El pilot surienc Josep Garcia impulsa l’equip espanyol a recuperar el quart lloc
Redacció
El pilot surienc Josep Garcia segueix liderant la classificació individual dels Sis Dies Internacionals d’Enduro que es disputen a la regió de Bèrgam. Després de la tercera jornada, la bona actuació del pilot bagenc ha impulsat l’equip espanyol dirigit pel nargonès Jaume Betriu a recuperar el quart lloc, perdut dilluns.
La competició és per equips, però en la classificació individual, Josep Garcia es manté ferm en la primera posició en què es va situar ja des del primer dia, fent valer la seva condició de Campió del Món de l’especialitat.
Això no obstant, a la jornada d’aquest dimarts, Garcia s'ha vist relegat momentàniament a la segona posició, per darrere de l’italià Andrea Verona, després del pas pel segon tram d’Scalvina. Ha estat l’únic tram dels sis de què constava el recorregut que Garcia no ha acabat en primera posició. I, a partir del quart, el de Plarina, ja s'ha tornat a situar en primera posició. Manté el lideratge, amb 7:79 sobre Verona.
A diferència de dilluns, els altres tres pilots d’Espanya han millorat les seves posicions. Els germans Sergio i Alejandro Navarro han passat del setzè a l’onzè i del quaranta-setè al trentè, respectivament, i Julio Pando del seixanta-unè al quaranta-setè.
Espanya és quarta, a 2:23.31 de Suècia, tercera, per darrere d’Itàlia, primera, i França, segona.
- Xènia Vilella, dietista:'Aliments tan saludables com l'oli o els fruits secs mai tindran una puntuació alta a Nutriscore perquè els greixos tenen més calories
- La festa dels famosos arriba Manresa: la ciutat serà la seu de la Bresh per una nit
- Els últims dies de la Fonda Domingo de Lles
- Un guaita català va ajudar a frenar l'incendi de Zamora amb el seu mòbil i el seu 'smartwatch
- Dos ADF de la regió que es van enamorar durant la dana de València han tornat a anar com a voluntaris a Zamora
- La pluja deixa excursionistes atrapats en un refugi del Pedraforca
- Els fills de la Maite Cots protagonitzen la primera encesa de la Moscada infantil
- Mor l'actriu Verónica Echegui als 42 anys