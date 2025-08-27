Hoquei patins
Cara victòria de l’Igualada a Cerdanyola en el debut a la Lliga Catalana (1-4)
Els arlequinats s'imposen a la pista del Cerdanyola amb dos gols de Guillem Llorens i un de Matías Pascual i Miguel Cañadillas
Redacció
L’Igualada Rigat ha aconseguit una victòria necessària per pensar a entrar en les semifinals de la Lliga Catalana, la competició que serveix per arrencar la temporada des d’un punt de vista competitiu. L’equip arlequinat, que està iniciant la fase de preparació i que recuperava Marc Carol i Roger Bars, que han disputat la GoldenCat, ha vençut amb facilitat per 1-4. Aquest resultat, i la diferència de gols, poden ser importants a l’hora de discernir un possible empat a punts, tant en el grup, com en la competició. Els primers de cadascun dels tres grups passen ronda i també el millor segon.
El duel ha servit per veure la capacitat realitzadora d’una realitat com és el jove Guillem Llorens i també per observar com el fitxatge estrella de l’any, Matías Pascual, goleja amb el seu nou equip. Només el capità Marc Coy ha pogut anotar pels vallesans.
Després d’aquest marcador, l’Igualada aparcarà aquesta competició fins dimecres vinent, quan rebrà el Noia Freixenet, qui ha de ser el gran rival per ser primer, a Les Comes. Abans, el conjunt de Sant Sadurní rebrà el Cerdanyola aquest diumenge. Si guanya per més de tres gols, li servirà l’empat a la pista igualadina per quedar líder del grup.
En els altres agrupaments, de moment, s’han jugat dos partits. El Barça va vèncer a la pista del Voltregà per 5-7 i el Pons Lleida va derrotar el Shum Maçanet per 6-2.
CERDANYOLA CH: Da Silva, Sergi Miras, Giménez, Ramírez, Rovira -equip inicial- Moya, Coy, Vázquez, De Moya i Gerard Pérez (ps)
IGUALADA RIGAT: Arnau Martínez, Pascual, Ruano, Bars, Llorens -equip inicial- Marc González, Roma, Carol, Cañadillas i Ferran Busquets (ps)
ÀRBITRES: Gorina i Reverter
GOLS: Coy/ Llorens (2), Pascual i Cañadillas
