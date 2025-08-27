Ciclisme / Vuelta
La crono per equips de Figueres retorna Vigegaard al lideratge
L’UAE de Juan Ayuso i Miquel Soler guanya la primera de les tres etapes que passen per Catalunya
La d’avui entre Olot i Pal, amb pas per la Collada de Toses, ha d’establir les primeres diferències importants
L'equip Israel - Premier Tech, damnificat per una protesta pels atacs del govern de Tel Aviv contra els palestins
Si el ciclisme és un esport individual que es disputa en equip, la contrarellotge per equips n’ha de ser el paradigma, encara que les grans voltes es resisteixin a programar-les i, quan ho fan, en limiten la distància, no fos cas d’un resultat inesperat. Només la Vuelta hi insisteix periòdicament i programa etapes valentes com la que s'ha corregut aquest dimecres, amb sortida des del Teatre-Museu Dalí de Figueres i arribada a la mateixa localitat, en un recorregut completament pla de 24 km, però amb una part molt tècnica.
L'ha guanyada l’UAE de Juan Ayuso i Joao Almeida, els dos ciclistes que l’esquadra dels Emirats presenta com a candidats al triomf final, i amb el vilanoví Miquel Soler que ha entrat en quarta posició per donar temps a l’equip. El seu temps de 25:26, a 56,8 km/h, ha estat imbatible per a l’esquadra neerlandesa del Visma Lease a Bike que, això no obstant, n'ha tingut prou d’entrar en segon lloc a tot just 8 segons perquè el danès Jonas Vingegaard torni a vestir-se amb el mallot vermell de líder de la classificació general.
Protestes contra Israel
Les diferències entre els equips han estat mínimes. Ni tan sols l’Israel - Premier Tech (amb la seva base establerta a Girona) que s'ha vist damnificat per una protesta pels atacs del govern de Tel Aviv contra la població palestina de Gaza que els ha fet frenar i mig partir, amb risc de caiguda d'almenys un corredor inclosa; han entrat en la dinovena posició, dels 23 equips participants, a 54 segons de l'equip dels Emirats Àrabs.
Però, han servit per ordenar la general i donar-li una certa fesomia de classificació final. Ayuso i Almeida són segon i tercer, a 8 segons de Vingegaard, amb Giulio Ciccone (Lidl-Trek) cinquè, a 9 segons, i Egan Bernal (Ineos Grenadiers), desè a 22 segons.
Per la Catalunya central
Les primeres diferències importants i significatives s’han d’establir a l’etapa d'aquest dijous entre Olot i l’estació andorrana de Pal. Uns 170 km amb gairebé 2.000 metres de desnivell.
El pilot sortirà d’Olot a les 12.35 h amb direcció a Ripoll per encarar la Collada de Toses, un port de primera categoria que, malgrat els 24 km llargs que té, la pendent mitjana del 3,5 % no ofereix prou duresa per ser decisiu, a banda d’estar massa lluny de meta.
Els corredors entraran a Andorra després de passar per Bellver de Cerdanya i La Seu d’Urgell. En terres andorranes es trobaran amb l’alt de La Comella, de segona categoria, i amb l’arribada a l’estació de Pal, 9,6 km al 6,3 %, que hauria de plantejar la primera batalla certa entre els candidats a la victòria i el podi. I, potser, també dilucidar el líder de l’UAE.
