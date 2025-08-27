Conflicte
Un grup de persones boicotegen l'equip d'Israel en la contrarellotge de La Vuelta a Figueres
Els manifestants portaven pancartes i banderes de Palestina
Directe: L'etapa de la Vuelta Espanya a Figueres
Núria Noguera
Figueres
Un grup de persones han boicotejat la contrarellotge de l'equip d'Israel Premier Tech en La Vuelta, que s'està duent a terme a l'Alt Empordà, en senyal de protesa contra el genocidi que s'està produint a Gaza per part d'Israel.
Dues persones, que portaven una pancarta, s'han posat al mig de la carretera fent aturar quatre dels corredors de l'equip. En el lloc, també hi havia altres espectadors que portaven banderes de Palestina.
