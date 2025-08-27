Motociclisme / Sis Dies d'Enduro
El pilot de Súria Josep Garcia es manté líder, tot i el domini d'Andrea Verona a la quarta jornada
Redacció
El pilot de Súria Josep Garcia ha aconseguit retenir el lideratge de la classificació individual dels Sis Dies d’Enduro que es disputen a la regió de Bèrgam, des de diumenge, malgrat el domini de l’italià Andrea Verona, que s'ha imposat en quatre dels set trams, per només un del surienc, i li ha retallat quatre segons.
Garcia ha fet un primer lloc en el quart tram, tres segons, dos tercers i un quart, en el darrer, però ha quedat a tot just 4.81 de Verona. El surienc, que sortia amb un sòlid avantatge de 39.09 sobre el cap de files de l’esquadra italiana, es manté en el primer lloc de la classificació general individual, malgrat que aquesta és una competició per equips.
Els seus companys han tornat a tenir una discreta actuació. Els germans Sergio i Alejandro Navarro han quedat en vint-i-dosena i trenta-dosena posició, respectivament, mentre que Julio Pando ha estat cinquantè.
A la classificació per equips, Espanya conserva la quarta plaça, tot i que s’allunya una mica més de la tercera posició, que ara té França. Primer segueix Itàlia, ara seguida per Suècia. La tercera plaça del podi és l’objectiu que s’havia plantejat el seleccionador de Coll de Nargó Jaume Betriu, per repetir com a mínim el mateix resultat de l’edició passada. «Demà serà un dia dur, perquè s’espera pluja, però els pilots estan en plena forma, i això encara no s’ha acabat», ha dit Betriu al final de la jornada. L’equip júnior és cinquè.
