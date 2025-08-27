Futbol
El Torneig Interclubs de Manresa recupera el ple d'equips per Festa Major
Les nou entitats de la ciutat s'aplegaran el cap de setmana per primer cop en les últimes edicions, amb espai per a l'edició femenina entre CE Manresa i Gimnàstic
La tercera edició del torneig Interclubs, la competició que recupera l'essència de l'antic Interbarris durant la Festa Major, reunirà les nou entitats federades de Manresa per primera vegada en molt temps. Serà entre dissabte a la tarda i diumenge al matí al camp de futbol de la Pirinaica, a la Mion Puigberenguer, on disputaran un torneig masculí de partits de mitja hora, en la primera fase, i d'una hora en la final, per determinar el successor del Gimnàstic de Manresa. A més, diumenge al migdia hi haurà el torneig femení, a partit únic, entre les escapulades i el CE Manresa, amb dues parts de 40 minuts.
D'aquesta manera, els nou equips han estat distribuïts en tres grups. El Sant Pau, la Pirinaica i el Pare Ignasi Puig es trobaran en el primer; en el segon figuraran la Font dels Capellans, els Diablos Negros de Barcelona i el Gimnàstic; i en el tercer hi ha enquadrats el CE Manresa, la Balconada i l'Atlantic City FCB. En duels de mitja hora, els primers de cada grup i el millor segon es classificaran per a les semifinals. Aquestes i la final, en partit d'una hora, amb parts de 30 minuts, es jugaran diumenge al matí i al migdia.
En la presentació del torneig hi havia el regidor d'Esports de Manresa, Anjo Valentí, qui s'ha congratulat "del fet de poder coincidir tots una altra vegada. En les converses que vam tenir també vam arribar a l'acord de recuperar l'Interbarris, només per als equips pròpiament d'aquestes zones de la ciutat [Pirinaica, Font dels Capellans, Balconada, PI Puig i Sant Pau] i faltarà trobar una data per fer-ho que vagi bé a tothom".
A l'acte també hi era el delegat de la federació catalana al Bages, el Berguedà i la Cerdanya, Esteve Olivella, que remarcava que cada formació pot jugar amb l'equip que consideri oportú, ja sigui sènior o juvenil. També ha fet especial èmfasi "a l'inici del torneig, el 2008, i com s'ha anat jugant sempre tret de l'any de la covid. Arribem, doncs, a la majoria d'edat".
