Victòria per la mínima del CE Manresa a Sabadell (1 a 2)
El conjunt de Sergi Trullàs s’imposa al filial arlequinat amb gols de Joel Montero i Moha Ezzarfani
L’últim partit de la pretemporada serà dissabte davant la UD San Mauro, al Congost
El CE Manresa ha aconseguit una victòria per la mínima a Sabadell en el penúltim partit de la pretemporada. El conjunt de Sergi Trullàs s’ha imposat al filial arlequinat per 1 a 2. Els gols els han fet Joel Montero, a la primera part, i Moha Ezzarfani, a la segona.
El CE Manresa s’ha topat amb un equip amb qui es va enfrontar la temporada passada al grup cinquè de la Tercera Federació. Tot i el descens a Lliga Elit, va ser un dels equips que més va sorprendre per l’afany de protagonisme i l’intent de sotmetre els rivals amb la pilota. Avui, ha continuat amb el mateix guió, com també ho han fet els manresans. Així, els dos equips han pugnat per desajustar l’altre amb accions de combinació, acompanyats d'una pressió que ha arribat fins a ben bé l’àrea contrària i amb les respectives línies defensives plantades sobre la línia divisòria.
Ho ha aconseguit més vegades el CE Manresa. Primer, als cinc minuts de partit, fruit d’una centrada verinosa de Matovu al segon pal que ha aprofitat Bamta Bande. Ha provat una rematada elàstica que li ha sortit desviada per sobre del travesser. Més endavant, el mateix extrem ha dominat un canvi de joc de Matovu amb un control majestuós amb el peu esquerre i a continuació ha aprofitat la incorporació de Nico Olmedo pel carril exterior. Aquest ha centrat per baix, mentre Momoh l’esperava al punt de penal amb la cama carregada. Llàstima que ha aparegut un defensor i ha tallat la passada.
També han tingut un xut de Momoh que ha sortit desviat a pocs centímetres del pal dret i un contra un claríssim de Bamta amb Ciurans. Li ha guanyat la partida el porter arlequinat, que l’ha aturat en dos temps. L’acció ha vingut per un gran retall de Manel Montoya, que ha deixat clavat un defensor, i una passada filtrada a l’esquena de la defensa. El migcentre ha tornat a deixar una actuació impressionant. Altra vegada ha estat la brúixola del CE Manresa, qui ha decidit quan tocava accelerar i quan aturar-ho.
Mentrestant, els blanc-i-vermells no han patit a darrere. Tan sols en una ocasió els arlequinats han estat capaços de superar la línia defensiva i plantar-se davant d’Òscar Pulido, que ha aparegut per evitar el gol. Els han fet córrer de valent darrere la pilota, això sí.
Amb tot, la primera part ha acabat amb 0 a 1. Joel Montero ha avançat els seus amb un autèntic golàs des de molt lluny i ajustadíssim al pal dret de Ciurans, que s’ha estirat tant com ha pogut per provar d’evitar-lo.
A la segona part, Trullàs ha fet entrar Quim Borràs, Ayoub, Carlos Portero i De Pedro, un nou fitxatge. A l’hora de joc, també han entrat Moha Ezzarfani, Matheus, David, un juvenil que ha gaudit de la seva primera convocatòria i minuts amb el primer equip, Mor Diop, que ha substituït Roger Munells per una lesió, i Merinas.
El guió del partit ha continuat més o menys igual, però aquesta vegada el CE Sabadell ha aconseguit arribar amb més perill. Abans de l’hora de joc, n’ha tingut dues de molt clares, però ha perdonat en la definició. Ha estat el CE Manresa qui ha perdut presència ofensiva en el segon temps. Tot i que ha aparegut Moha Ezzarfani per donar tranquil·litat als amb un golàs per l’escaire, tot just tres minuts després el CE Sabadell ha reduït diferències a la sortida d’un córner. Així, el CE Manresa ha tornat a encaixar després de dos partits sense fer-ho.
Amb aquesta victòria, el CE Manresa afronta l’últim partit de la pretemporada, que disputarà dissabte al Congost amb la UD San Mauro.
