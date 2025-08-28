Un any de la lesió del berguedà Marc Bernal: "Ha estat un procés llarg i dur"
El germà del blaugrana, Toni Bernal, ha detallat com ha viscut el migcampista la seva recuperació després de la ruptura del creuat
Atenea García
El 27 d’agost de 2024, el berguedà Marc Bernal va patir una ruptura del lligament creuat anterior i del menisc extern del genoll esquerre. Quan el Barça va publicar el comunicat mèdic, va fixar un temps de 12 mesos de baixa per al futbolista. En aquest sentit, aquest dimecres es va complir l’any de la lesió i ‘RAC 1’ va entrevistar el seu germà Toni Bernal amb motiu d’aquesta data i el proper retorn als terrenys de joc de Marc.
"Porta molt de temps esperant el moment i ara que ja veu el final, és quan té més ganes i està més motivat", va confessar Toni, qui l’ha estat acompanyant durant tot el procés.
Tanmateix, no ha estat un any fàcil, com bé va expressar: "Hi ha hagut millors i pitjors moments, perquè veus que no pots fer coses que abans feies. Ha estat un procés llarg i dur". "No sempre s’està animat, però dins seu hi havia l’esperança de tornar", va insistir.
En aquest sentit, Toni va tenir clar que "el moment més complicat va ser després de l’operació, quan va haver de viure un mes i mig en un hotel. Ell estava a la Masia i no podia viure-hi el dia a dia amb normalitat".
Compte enrere per al seu retorn
L’objectiu és que Marc rebi l’alta competitiva de cara a la quarta jornada de Lliga contra el València, després de l’aturada de seleccions del mes de setembre. No obstant això, el seu germà va voler ser caut: "No hi ha una data com a tal, la idea és que vagi agafant sensacions i ritme a poc a poc i intentar aprofitar les oportunitats que li donin. S’ha vist en altres casos jugadors que tornen d’aquest tipus de lesions i que, són tan joves, que els primers mesos costen més".
Durant aquests mesos, el migcampista blaugrana de 18 anys ha pogut entrenar per guanyar musculatura: "En el dia a dia amb tants partits no hi ha temps per treballar altres aspectes que ell, en aquests dotze mesos, ha pogut treballar. Al tren inferior ell ja tenia molta musculatura, però al tren superior sí que ha guanyat més massa muscular".
A més, també "ha après a ser fort mentalment. En els moments difícils intentar treure coses positives, valorar les petites coses i veure que de tot se’n pot sortir. Sempre has d’intentar trobar la millor solució i afrontar-ho amb la màxima il·lusió possible", va concloure Toni.
