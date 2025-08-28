Cinquè mundial a l'aire lliure per a la incombustible Esther Guerrero
L'atleta banyolina entrenada per Joan Lleonart afrontarà els 1.500 m, després d'haver fet el rècord de Catalunya fa una setmana
Les pistes d'atletisme del Congost, base d'entrenament per als atletes concentrats en alçada a Font Romeu
L'atleta banyolina Esther Guerrero disputarà els seus cinquens mundials a l'aire lliure, després que hagi estat seleccionada per la Federació Espanyola d'Atletisme, de cara al Campionat del Món que es disputarà a Tòquio (Japó), del 13 al 21 de setembre.
La migfondista entrenada pel manresà Joan Lleonart des del novembre del 2012, correrà la prova dels 1.500 metres. Hi arriba en un moment excepcional de forma, després que divendres de la setmana passada batés el rècord de Catalunya dels 1.500 metres que tenia des de l'any 2005 la tarragonina Natàlia Rodríguez, durant la Lliga del Diamant de Brussel·les. Guerrero va situar el nou registre en 3:59.45 en , millorant el 3:59.51 que Rodríguez havia fet a Rieti.
La marca, a més del valor de ser rècord de Catalunya, converteix Esther Guerrero en una de les úniques cinc dones a tot el món que han aconseguit córrer la distància en menys de 4 minuts amb 35 anys o més. La banyolina va complir els 35 anys el 7 de febrer d'aquest any.
L'atleta de Joan Lleonart disputarà el seu cinquè mundial a l'aire lliure, des que hi va debutar l'any 2015 en els 800 metres de Pquin. Des de llavors, només s'ha perdut els d'Eugene (Estats Units), l'any 2022, per la greu lesió que es va fer a Ourense, al mes de febrer.
A banda, s'ha de sumar al seu palmarès internacional, tres Jocs Olímpics (Rio de Janeiro, 2016; Tòquio, 2021; i París, 2024) i tres campionats d'Europa a l'aire lliure, a més dels que també ha corregut en pista coberta.
Esther Guerrero serà la capitana de la selecció espanyola formada per 56 atletes, amb 26 homes i 30 dones, entre els quals hi ha dotze atletes catalans (Jaël Bestué, Marta Mitjans, Paul McGrath, Paula Juárez, Cristina Montesinos, Raquel González, Jaime Guerra, Maria Vicente, Artur Coll, Carlos Sáez, Bernat Erta i Esther Guerrero).
El Congost, base d'entrenament
Les pistes d'atletisme del Nou Congost s'han convertit els últims mesos de base d'entrenament per als atletes que es concentren per fer treball en alçada a Font Romeu. Va ser el cas els migfondistes kenyà Timothy Cheriuyot i el neerlandès Niels Laros, que van baixar el maig passat, i de l'alemanya Majtie Kolberg i la finlandesa Eveliina Maattanen, que aquesta setmana estan fent la posada a punt de cara al Mundial de Tòquio, juntament amb el seu entrenador eslovè Jan Petrac.
Les dues atletes competiran en la prova dels 800 metres.
