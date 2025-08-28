MODIFICACIONS NECESSÀRIES
El Barça inicia els tràmits amb LaLiga per jugar al Johan Cruyff
Emissaris de la patronal van inspeccionar ahir l’estadi de la Ciutat Esportiva Joan Gamper en previsió que l’Spotify Camp Nou no estigui llest per al partit contra el València.
La Comissió Delegada de LaLiga, en la qual està el Madrid, ho ha d’aprovar
Sergio R. Viñas
El Barça ha iniciat ja els tràmits per poder disputar a l’estadi Johan Cruyff el seu primer partit de lliga com a local d’aquesta temporada, el 13 o el 14 de setembre contra el València. Una delegació de LaLiga va acudir ahir al camp principal de la Ciutat Esportiva Joan Gamper per avaluar les modificacions que són necessàries perquè pugui allotjar un partit de Primera.
La demora en les obres de l’Spotify Camp Nou ha provocat que el club hagi de buscar una alternativa. El Barça disposa ja del certificat de final d’obra parcial (va ser enviat al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, que és qui l’ha de visar abans de ser remès pel Barcelona a l’Ajuntament), però encara necessita que el consistori li atorgui la llicència de primera ocupació per poder fer ús del seu estadi, una cosa per a la qual també seran necessaris els permisos de la Guàrdia Urbana, els Bombers i Protecció Civil. I a dues setmanes d’aquest Barça-València, hi ha seriosos dubtes que ho pugui aconseguir davant les deficiències de tot tipus i per resoldre que continuen trobant-se al Camp Nou, ja sigui als vestidors, inacabats, en accessos amb material d’obra o fins i tot a la zona de la llotja.
Amb Montjuïc inhàbil pel concert de Post Malone el divendres 12 de setembre i descartada per complet l’opció de jugar a Mestalla canviant l’ordre dels partits, el Barça tenia sobre la taula dues alternatives. Montilivi era la més senzilla tècnicament, ja que és un camp preparat per acollir partits de Primera. De manera oficial, el Barça no va arribar a sol·licitar al Girona el seu estadi.
El Johan, que ja va ser la solució d’emergència per a la disputa del Gamper, és l’altra solució. El problema és que no compta amb els requisits mínims que recull el reglament general de LaLiga per poder acollir partits de Primera o Segona Divisió. Davant aquesta realitat, el Barça va sol·licitar una site inspection a la patronal, segons informen fonts del club.
Els emissaris de LaLiga elaboraran un informe tècnic en el qual es reflectiran aquestes carències. N’hi ha una de clara, que és l’aforament mínim (8.000 d’exigits enfront d’uns 6.000 de reals), que no hauria de ser un obstacle, ja que el reglament recull la possibilitat que hi hagi excepcions i hi ha molts precedents de clubs jugant a Primera en estadis de menys aforament. La resta de carències tenen a veure amb el compliment del reglament audiovisual i la infraestructura necessària per al VAR. El segon aspecte ja era en la llista de deures del Barça, ja que la Champions femenina incorpora el videoarbitratge i el Johan és l’estadi habitual de l’equip femení. Aquell cap de setmana, per cert, s’ha de celebrar allí un Barça-Logronyo de la Lliga F, de manera que hauria d’existir un acord per fer compatibles els dos partits. El Barça-València, de moment, no té data, ja que LaLiga està esperant el sorteig de la Champions masculina d’avui per distribuir els partits dels cinc equips que disputen la màxima competició continental.
El Barça, si finalment no aconsegueix obrir el Camp Nou, tindrà poc més d’una setmana per mirar de reparar les carències que detectin els enviats de LaLiga, que hauran de tornar a Sant Joan Despí per comprovar in situ que el Johan Cruyff compleix tots els requisits mínims. En cas que així fos, la Comissió Delegada, un òrgan en el qual està el Reial Madrid i l’Atlètic però no el Barça, hauria d’aprovar després el trasllat.
