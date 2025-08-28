Futbol
El Barça rebrà el PSG i tindrà un morbós viatge al camp del Chelsea a la Champions
Els londinencs s'aparellen amb els blaugrana en la setmana en què cueja el possible fitxatge de Fermín
Primera fase assequible per al conjunt de Flick, tot i que li toca el Newcastle, el més fort de l'últim grup, i a fora
Dos partits morbosos tindrà el Barça en la fase lliga de la Champions, que s'ha sortejat aquest dijous a la tarda a Mònaco. Els blaugrana rebran el París Saint-Germain de Luis Enrique i Dembélé, el vigent campió i l'equip que el va eliminar el 2024. A més, viatjaran al camp del Chelsea, club que aquesta setmana és notícia pel seu intent de fitxar el centrecampista barcelonista Fermín. De tota manera, la llista de vuit adversaris d'aquesta fase no és complicada per a l'equip que té tres jugadors de casa nostra, Joan García, Eric Garcia i Marc Bernal.
A part d'aquests dos adversaris, el Barça també rebrà un Eintracht de Frankfurt que va ser botxí a la Lliga Europa el 2022, amb tots els aficionats que van portar i que van colonitzar el Camp Nou. En la resta de partits, rebrà a casa dos adversaris assequibles, l'Olympiacos i el Copenhaguen, d'on s'ha fitxat el suec Roony Bardghji, i caldrà visitar el Bruges, l'Slavia de Praga i el mencionat Newcastle.
Madrid-City, un altre cop
El sorteig de la Champions ha deparat l'enèsim Reial Madrid-Manchester City dels darrers anys. Pep Guardiola, per tant, tornarà al Bernabéu i no tindrà una fase de lligueta còmoda. També haurà de jugar al camp del Vila-real, del Bodo/Glimt noruec, per damunt del Cercle Polar Àrtic, i del Mònaco i rebrà el Borussia Dortmund, el Leverkusen, el Nàpols i el Galatasaray.
Hi ha tres equips més amb representació de la Catalunya central. L'Atlètic de Madrid del manresà Marc Pubill jugarà a casa contra l'Inter, l'Eintracht de Frankfurt, el Bodo/Glimt i l'Union Saint-Gilloise belga i viajarà a Liverpool, al camp de l'Arsenal, al del PSV Eindhoven i al del Galatasaray.
Per la seva banda, el Vila-real té a les files Ilias Akhomach, d'Hostalets de Pierola. Rebrà el City, la Juventus, l'Ajax i el Copenhaguen i viatjarà a Dortmund, Leverkusen, al camp del Tottenham i al del Pafos xipriota.
Finalment, l'Ajax té a les files l'abrerenc Raúl Moro. Jugarà a casa contra l'Inter, el Benfica, l'Olympiacos i el Galatasaray i viatjarà al camp del Chelsea, del Vila-real, del Marsella i del Qarabag d'Azerbaidjan.
Una de les notícies del sorteig ha estat que el Reial Madrid haurà de fer un dels viatges més llargs de la competició, més de 8.000 quilòmetres fins a Almaty per jugar contra el Kairat a Kazakhstan. Els altres "agraciats" amb el trasllat fins a 300 quilòmetres de la frontera amb la Xina ha estat el Bruges, l'Olympiacos i el Pafos.
Els madridistes també jugaran a casa contra el City, la Juventus, el Marsella i el Mònaco i viatjaran a Liverpool, al camp del Benfica i al de l'Olympiacos.
L'altre equip de la lliga espanyola, l'Athletic de Bilbao, haurà de jugar a casa contra el París Saint-Germain, l'Arsenal, l'Sporting de Portugal i el Qarabag i viatjarà a Dortmund, al camp de l'Atalanta, al de l'Slavia de Praga i al del Newcastle.
