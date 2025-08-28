Ciclisme / Vuelta
Vingegaard cedeix el mallot vermell a Pal al noruec Torstein Träen
L'etapa entre Olot i l'estació d'esquí andorrana, ha estat marcada per la pluja intensa i intermitent que ha hagut d'afrontar el pilot des de la Collada de Toses
Victòria per a Jay Vine (UAE), supervivent de l'escapada que s'ha format des del Coll de Santigosa
Juan Ayuso s'enfonsa a la pujada a Pal i deixa el lideratge de l'equip a Joao Almenida
El danès Jonas Vingegaard ha deixat el mallot vermell de líder al noruec Torstein Träen (Bahrain Victorious), en la primera de les etapes de muntanya de la Vuelta, que s'ha disputat entre Olot i l'Estació d'esquí andorrana de Pal. La sisena etapa ha estat marcada per la pluja, insistent i intermitent, que els ciclistes han hagut d'entomar des de gairebé l'inici i durant l'ascens a la Collada de Toses, i l'enfonsament de Juan Ayuso, enfonsat a Pal, i deixa el lideratge de l'UAE al portuguès Joao Almeida. L'etapa l'ha guanyada el corredor de l'UAE Jay Vine, que ha donat la victòria número 75 per a l'equip dels Emirats i la segona consecutiva a la Vuelta.
El Visma ha consentit una escapada que s'ha format des del primer coll que hi havia al recorregut d'avui, de 170 km amb gairebé 3.500 metres de desnivell positiu, acumulats amb els ascensos al Coll de Santigosa, de tercera categoria, la Collada de Toses, de primera, l'Alt de la Comella, de segona, i l'Estació de Pal, de primera.
Un grup de 10 corredors s'ha escapat des dels primers pendents del coll de Santigosa. L'UAE ha tingut l'encert d'infiltrar-hi Jay Vine. L'australià no era perillós de cara a la classificació general, de manera que es convertia en un ferm candidat a la victòria d'etapa, alhora que els estalviava qualsevol temptació de col·laborar en la persecució.
El Visma ha tibat del pilot durant gairebé tot el recorregut, però sense posar mai un ritme de caça. La diferència se n'ha anat per damunt dels 6 minuts. I l'etapa s'ha convertit en un tríptic: la victòria d'etapa, l'obtenció del mallot vermell entre els millors classificats de l'escapada i les escaramusses entre els líders de la general.
Amb la victòria d'etapa decidida a favor de Vine, que se n'ha anat sol al descens de la Comella, i el mallot vermell també en favor de Träen, que ha deixat els seus rivals a mig Pal, l'italià Giulio Ciccone (Lidl Trek) ha estat qui ha esgarriat el galliner a menys de 3 km de la meta. Només l'ha seguit Jonas Vingegaard, que de seguida li ha donat continuïtat per allunyar Almeida i fer més gran la ferida d'Ayuso.
No se n'han sortit, perquè el portuguès ha reaccionat i han acabat entrant tots junts, sense diferències, per deixar clar que Ciccone i Almeida són els rivals de Vingegaard.
L'etapa d'avui tornarà a ser exigent, amb l'arribada a Cerler, un altre port de primera categoria. El pilot sortirà d'Andorra la Vella i, després d'abandonar la Seu d'Urgell, ja afrontarà les dures rampes del Port del Cantó, un atre primera categoria amb cinc quilòmetres inicials terribles, passarà per la Creu de Perves, de segona categoria, i deixarà Catalunya després d'haver passat per Sort, la Pobla de Segur i el Pont de Suert.
