Muntanyisme

Exposicions: Dones trencant cims de vidre a la muntanya

Una mostra fotogràfica a la Plana de l’Om recordarà l’ascensió de Montserrat Jou al Noshaq de l’any 1975

Darrers metres de l'ascensió al Noshaq

Darrers metres de l'ascensió al Noshaq / Arxiu particular

Jordi Agut

Manresa

Durant molts anys, les dones que volien fer muntanyisme eren batejades amb adjectius, sovint amb ganes d’insultar, com lesbianes, excèntriques, solterones o estèrils. Se les considerava homenots i es deia que no podien dur a terme una activitat tan dura. I no només els ho tenien prohibit aquí, sinó a una bona part dels països europeus. Les que ho van intentar primer van trencar cims de vidre, els que no les deixaven avançar, durant dècades. I seran homenatjades a la Plana de l’Om.

Perquè entre l’1 i el 7 de setembre s’hi farà una exposició que tindrà, com a punt de referència, l’ascensió de Montserrat Jou al cim del Noshaq, de 7.220 metres, el 22 d’agost del 1975, ara fa tot just cinquanta anys.

Durant molts anys va ser present a infinitats d’expedicions i no la va frenar el fet de ser mare de quatre fills. Ella va demostrar que compaginar les dues facetes era possible, tot i rebre crítiques tant ara com abans. Ara té 81 anys i es manté activa, amb voluntat de seguir viatjant.

Fins aleshores només cinc dones havien pujat a un cim de més de 7.000 metres i la següent catalana que ho va fer va trigar nou anys més. El Noshaq West, situat a la serralada de l’Hindu Kush, entre Pakistan i Afganistan, a prop del Karakorum, la zona on hi ha el segon cim més alt del planeta i un dels més perillosos, el K2.

L’exposició, però, no estarà centrada en una sola persona. És un reconeixement a la resta de dones que van provocar canvis a la societat afrontant empreses que, per a elles, semblaven impossibles.

Com Teresa Mestre, que el 1902 va ser la primera sòcia del Centre Excursionista de Catalunya i la primera catalana de pujar a l’Aneto;o Carme Romeu, que el 1941 es va convertir en la primera d’ascendir al Cavall Bernat;o Maria Antònia Simó, encarregada d’obrir moltes vies a Montserrat, al Pedraforca i als Pirineus.

Al Bages, les primeres dones que van començar a escalar ho van fer als anys cinquanta del segle passat i, tot i que eren poques, el nombre va anar creixent de manera gairebé exponencial. Això va provocar sortides a l’estranger, com les del Centre Excursionista de la Comarca de Bages, i fites com la de Jou, que Manresa recordarà durant set dies.

