Poliesportiu
Futbol de barri i bàsquet 3x3 tenen el seu espai en la Festa Major de Manresa
El torneig Interclubs i el basquetbol de petit format ompliran el cap de setmana principal a la Mion i l’Ateneu
El futbol i el bàsquet són els esports amb més practicants a Manresa i havien de tenir el seu espai a la festa major. Però no ho fan a la manera tradicional, sinó en petit format. El torneig Interclubs de futbol, antic Interbarris, aplegarà nou formacions masculines i tres de femenines al camp de la Pirinaica, al barri de la Mion-Puigberenguer, durant el dissabte i el diumenge. Per la seva banda, l’Ateneu de les Bases serà un formiguer d’equips de tres o quatre persones en el 3x3 que es viurà durant tot el dissabte.
Pilota petita
Pel que fa al torneig de futbol, l’Interclubs es divideix, pel que fa al seu torneig masculí, en tres grups. L’A el jugaran el Sant Pau, la Pirinaica i el Pare Ignasi Puig; el B estarà format per la Font dels Capellans, els Diablos Negros i el Gimnàstic de Manresa;i el C contindrà la Balconada, l’Atlantic City i el CEManresa.
Tenen especial rellevància el Diablos Negros i l’Atlantic City, dos clubs de nouvinguts creats a Barcelona i que tenen la seu social a la ciutat per jugar a Quarta Catalana.
Els partits dels grups, els tres triangulars, en duels de 30 minuts, es faran durant el dissabte. Diumenge, a partir de les deu del matí, serà hora per a les semifinals, amb dues parts de 30 minuts. Tot seguit, es disputarà un partit femení entre el CE Manresa i el Gimnàstic, que desembocarà en la final de la una del migdia, amb dues parts de trenta minuts.
Pilota grossa
Si el torneig de futbol es farà amb un minutatge sensiblement més baix de l’habitual, el bàsquet es farà en un format olímpic, el 3x3, durant tot el dissabte a l’Ateneu de les Bases. Obeint el tarannà d’aquest esport, el ritme serà absolut entre els equips inscrits, d’homes i dones, que a començament de setmana ja eren una setantena amb l’amenaça d’anar creixent. Al matí es jugaran les prèvies de les categories mini, infantils i cadets i les finals buscaran un escenari més cèntric, la plaça Neus Català, al costat de Crist Rei. Mentrestant, el mateix dissabte a la tarda es jugaran a l’Ateneu les prèvies de júniors, sèniors i màsters, que viuran les finals més tard, a la mateixa plaça.
